AKREP DOLUNAYI BURÇLARA MÜJDEYLE GELDİ | Dolunay Akrep burcunda! İşte Nisan dolunayının burçlara etkisi...

10 Mayıs'a kadar etkisini sürdürecek olan Akrep dolunayının burçlara etkisi gündemde. Astroloji meraklılarının dikkatini çeken bir dönemin başlangıcı olan bu dönem ile birlikte bazı burçlarda duygusal yoğunluk ve etkileyici enerji ön plana çıkacak. İşte, Akrep dolunayının burçlara etkisi...