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AKREP DOLUNAYI BURÇLARA MÜJDEYLE GELDİ | Dolunay Akrep burcunda! İşte Nisan dolunayının burçlara etkisi...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
11:38
AKREP DOLUNAYI BURÇLARA MÜJDEYLE GELDİ | Dolunay Akrep burcunda! İşte Nisan dolunayının burçlara etkisi...
Astrolojiyle yakından ilgilenenler nisan dolunayının etkilerini araştırıyor. Dolunay, gökyüzü takvimine göre her ay belirli tarihlerde gerçekleşiyor ve dolunay zamanlarında bazı burçlar bu durumdan farklı etkilenebiliyor. Kimi burçlara olumlu etkiler gösterirken, kimi burçlara ise olumsuz etkiler yaşatıyor. Merkür Retrosu 25 Nisan Perşembe günüyle birlikte çıkıyor. Peki, Akrep dolunayının burçlara etkisi nedir? İşte, Akrep dolunayı o burçlar için müjdelerle geldi!