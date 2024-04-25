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Haberler Yaşam AKREP DOLUNAYI BURÇLARA MÜJDEYLE GELDİ | Dolunay Akrep burcunda! İşte Nisan dolunayının burçlara etkisi...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 11:38

AKREP DOLUNAYI BURÇLARA MÜJDEYLE GELDİ | Dolunay Akrep burcunda! İşte Nisan dolunayının burçlara etkisi...

Astrolojiyle yakından ilgilenenler nisan dolunayının etkilerini araştırıyor. Dolunay, gökyüzü takvimine göre her ay belirli tarihlerde gerçekleşiyor ve dolunay zamanlarında bazı burçlar bu durumdan farklı etkilenebiliyor. Kimi burçlara olumlu etkiler gösterirken, kimi burçlara ise olumsuz etkiler yaşatıyor. Merkür Retrosu 25 Nisan Perşembe günüyle birlikte çıkıyor. Peki, Akrep dolunayının burçlara etkisi nedir? İşte, Akrep dolunayı o burçlar için müjdelerle geldi!

AKREP DOLUNAYI BURÇLARA MÜJDEYLE GELDİ | Dolunay Akrep burcunda! İşte Nisan dolunayının burçlara etkisi...

10 Mayıs'a kadar etkisini sürdürecek olan Akrep dolunayının burçlara etkisi gündemde. Astroloji meraklılarının dikkatini çeken bir dönemin başlangıcı olan bu dönem ile birlikte bazı burçlarda duygusal yoğunluk ve etkileyici enerji ön plana çıkacak. İşte, Akrep dolunayının burçlara etkisi...

AKREP DOLUNAYI BURÇLARA MÜJDEYLE GELDİ | Dolunay Akrep burcunda! İşte Nisan dolunayının burçlara etkisi...

NİSAN DOLUNAYI NE ZAMAN?

Nisan Dolunayı 24 Nisan Çarşamba günü saat 02.48'de Akrep burcunda gerçekleşti. Akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunay, 10 Mayıs tarihine kadar etkilerini hissettirecek ve bazı burçlar için şanslı bir dönemin habercisi olacak.

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AKREP DOLUNAYI BURÇLARA MÜJDEYLE GELDİ | Dolunay Akrep burcunda! İşte Nisan dolunayının burçlara etkisi...

AKREP DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİLERİ

Akrep burcunda Dolunay gerçekleşmesiyle birlikte, son 3 yıldır mücadele ettiğimiz konularla ilgili artık krizlerle birlikte bitiyor olacak. Son 10 gün sonrası müjde, sonrası hediye. Bu hafta özellikle ev içindeki kazalara, trafik ve hava yollarındaki kazalar gündemde olabilir. Hava olayları, psişik saldırılar, dünya üzerinde savaş döngüleri ve krizler, sulardan gelebilecek rahatsızlıklar, beslenme ve zehirlenmelere karşı dikkatli olmalısınız. İlişkilerle ilgili sırlar ortaya tek tek dökülecek.

AKREP DOLUNAYI BURÇLARA MÜJDEYLE GELDİ | Dolunay Akrep burcunda! İşte Nisan dolunayının burçlara etkisi...

İKİZLER

Çocuklarla ya da aşk hayatıyla ilgili bazı gündemler meydana gelecektir.

AKREP DOLUNAYI BURÇLARA MÜJDEYLE GELDİ | Dolunay Akrep burcunda! İşte Nisan dolunayının burçlara etkisi...

YENGEÇ

23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan Yengeçler, bu dolunayın enerjisiyle kendilerinde mevcut olan potansiyelleri görebilirler.

Cesur olup, yeteneklerini keşfetmek ve sosyal medyada daha görünür hale gelmek için mükemmel bir fırsat bu. Ayrıca yurt dışı bağlantılı işlerde başarı şansı yüksek.

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