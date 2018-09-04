Akrobasi pilotu baba-kız gökyüzünde buluştu

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, 'Mor Menekşe' adlı uçağıyla, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener ise kırmızı renkli 'Pitts S2-B' uçağıyla birlikte gösteri uçuşu yaptı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurulu Sivrihisar Uluslararası Spotif Havacılık Merkezi'nden havalandıkları uçaklarıyla bir gösteri sunan baba-kız, gökyüzünde buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Ali İsmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Boynuz kulağı geçer' sözünü anımsatarak, pilotlukta da aynı sözün geçerli olduğunun altını çizdi. Kızı Semin'in uzun süredir büyük bir gayretle akrobasi pilotluğu için çalıştığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu: 'Semin'in beni geçeceğinden kimsenin şüphesi yok. Kızımın ilerlemesini görmek benim için mutluluk verici. Hem hocalık hem de babalık yapmak kolay değil. Biz zoru aşabildik. Bunu aşmamızda Semin'in büyük yardımı oldu. O uçuşlarda bana babasıymışım gibi değil, hocasıymışım gibi yaklaştı. Eskiden aynı uçağın içinde birlikte uçardık. Semin yalnız uçmaya başlayınca ben kendi uçağıma transfer oldum. Gökyüzünde yan yana olabilmek çok güzel bir duygu. Birlikte uçtuğumuzda Semin lider pozisyonda ben de onun kolunda iki numara olarak hareket ediyorum. Kızımın kolunda olmak çok büyük bir keyif veriyor. Havada çok duygusal bir ortam oluyor. '