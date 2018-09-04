Akrobasi pilotu baba-kız gökyüzünde buluştu

"Semin'in beni geçeceğinden kimsenin şüphesi yok. Kızımın ilerlemesini görmek benim için mutluluk verici. Hem hocalık hem de babalık yapmak kolay değil. Biz zoru aşabildik. Bunu aşmamızda Semin'in büyük yardımı oldu. O uçuşlarda bana babasıymışım gibi değil, hocasıymışım gibi yaklaştı. Eskiden aynı uçağın içinde birlikte uçardık. Semin yalnız uçmaya başlayınca ben kendi uçağıma transfer oldum. Gökyüzünde yan yana olabilmek çok güzel bir duygu. Birlikte uçtuğumuzda Semin lider pozisyonda ben de onun kolunda iki numara olarak hareket ediyorum. Kızımın kolunda olmak çok büyük bir keyif veriyor. Havada çok duygusal bir ortam oluyor. "