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AKSARAY İFTAR VAKTİ 2025: Aksaray İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
13:18
Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı yaklaşırken, tüm İslam dünyasında bu kutsal aya adım atma heyecanı artıyor. Orucunu tutacak olanlar, ilk iftar, sahur ve teravih namazının saatlerini öğrenmek için araştırmalarına başladı. 2025 yılı Ramazan takvimi yayımlandı ve Aksaray için de imsakiye belirlendi. Peki, Aksaray'da bu yıl Ramazan'ın ilk iftar saati ne zaman? İşte, Aksaray'daki imsakiye bilgileriyle oruç tutacaklar için önemli saatler...