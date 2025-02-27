AKSARAY İFTAR VAKTİ 2025: Aksaray İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ORUÇLUYKEN OKUNABİLECEK DUA

Ramazan boyunca oruç tutan müminler, her an Allah'a yönelerek dualarını artırabilirler. Kur'an-ı Kerim'de oruç ve dua arasındaki bağ şu ayette vurgulanmıştır:

"Kullarım sana Beni sorduğunda, bil ki Ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiklerinde dualarına icabet ederim."

(Bakara Suresi, 186. Ayet)

Bu ayet oruç tutan bir Müslüman'ın, gün boyunca Allah'a yönelmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Oruç esnasında şu dua edilebilir:

"Ey Allah'ım! Oruçluyum, Senin rızan için sabrediyorum. Bana sabır, güç ve bereket ver."

Ramazan ayında edilen duaların fazileti büyüktür ve Allah'a yakınlaşmak için eşsiz fırsatlar sunar. Bu ay boyunca bol bol Kur'an okumak, istiğfar etmek ve Peygamberimizin (s.a.v.) tavsiye ettiği duaları okumak, manevi atmosferi en iyi şekilde değerlendirmek için önemlidir.