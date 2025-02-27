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Haberler Yaşam AKSARAY İFTAR VAKTİ 2025: Aksaray İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 13:18

AKSARAY İFTAR VAKTİ 2025: Aksaray İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı yaklaşırken, tüm İslam dünyasında bu kutsal aya adım atma heyecanı artıyor. Orucunu tutacak olanlar, ilk iftar, sahur ve teravih namazının saatlerini öğrenmek için araştırmalarına başladı. 2025 yılı Ramazan takvimi yayımlandı ve Aksaray için de imsakiye belirlendi. Peki, Aksaray'da bu yıl Ramazan'ın ilk iftar saati ne zaman? İşte, Aksaray'daki imsakiye bilgileriyle oruç tutacaklar için önemli saatler...

AKSARAY İFTAR VAKTİ 2025: Aksaray İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait Aksaray ilindeki iftar saatlerini yayımladı. Aksaray için hazırlanan imsakiye, günlük ezan vakitlerini ve iftar ile sahur (imsak) saatlerini içeriyor. Ramazan ayında oruç ibadetinin doğru şekilde yerine getirilmesi için ezan vakitlerine dikkat edilmesi büyük önem taşır. Bu nedenle, Aksaray'ın 2025 yılı Ramazan imsakiye takvimine göz atarak sahur ve iftar saatlerini öğrenmek oldukça faydalı olacaktır. İşte Aksaray'daki Ramazan 2025 iftar vakitleri ve diğer detaylı bilgiler...

AKSARAY İFTAR VAKTİ 2025: Aksaray İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

AKSARAY İMSAKİYE 2025: AKSARAY İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin 81 iline ait 29 günlük imsakiye takvimini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Özellikle Aksaray ve diğer iller için iftar ve sahur saatleri açıklandı. Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve iftar ile sahur vakitleri şu şekilde belirlendi:

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AKSARAY İFTAR VAKTİ 2025: Aksaray İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

AKSARAY İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart 2025 Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:48
İftar Vakti: 18:43

2 Mart 2025 Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 05:47
İftar Vakti: 18:44

3 Mart 2025 Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:45
İftar Vakti: 18:45

4 Mart 2025 Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 05:44
İftar Vakti: 18:46

5 Mart 2025 Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 05:43
İftar Vakti: 18:48

AKSARAY İFTAR VAKTİ

AKSARAY İFTAR VAKTİ 2025: Aksaray İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

AKSARAY TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:59

2 Mart Pazar: 20:00

3 Mart Pazartesi: 20:01

4 Mart Salı: 20:02

5 Mart Çarşamba: 20:03

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

AKSARAY İFTAR VAKTİ 2025: Aksaray İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ORUÇLUYKEN OKUNABİLECEK DUA
Ramazan boyunca oruç tutan müminler, her an Allah'a yönelerek dualarını artırabilirler. Kur'an-ı Kerim'de oruç ve dua arasındaki bağ şu ayette vurgulanmıştır:
"Kullarım sana Beni sorduğunda, bil ki Ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiklerinde dualarına icabet ederim."
(Bakara Suresi, 186. Ayet)
Bu ayet oruç tutan bir Müslüman'ın, gün boyunca Allah'a yönelmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Oruç esnasında şu dua edilebilir:
"Ey Allah'ım! Oruçluyum, Senin rızan için sabrediyorum. Bana sabır, güç ve bereket ver."
Ramazan ayında edilen duaların fazileti büyüktür ve Allah'a yakınlaşmak için eşsiz fırsatlar sunar. Bu ay boyunca bol bol Kur'an okumak, istiğfar etmek ve Peygamberimizin (s.a.v.) tavsiye ettiği duaları okumak, manevi atmosferi en iyi şekilde değerlendirmek için önemlidir.

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