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Aksaray'da esrarengiz ölüm: Boğazı kanlar içinde bulundu! İki hafta önce ameliyat olmuştu..."
Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
11:11
Aksaray'da esrarengiz ölüm: Boğazı kanlar içinde bulundu! İki hafta önce ameliyat olmuştu..."
Esrarengiz olay İstanbul'un Aksaray ilçesinde Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde meydana geldi. İki hafta önce rahatsızlığı nedeniyle boğazından ameliyat olan 48 yaşındaki Cuma Sağlam, oturduğu apartmanın girişinde ölü bulundu. İki hafta önce boğazından ameliyat olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...