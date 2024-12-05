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Haberler Yaşam Aksaray'da esrarengiz ölüm: Boğazı kanlar içinde bulundu! İki hafta önce ameliyat olmuştu..."
Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 11:11

Aksaray'da esrarengiz ölüm: Boğazı kanlar içinde bulundu! İki hafta önce ameliyat olmuştu..."

Esrarengiz olay İstanbul'un Aksaray ilçesinde Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde meydana geldi. İki hafta önce rahatsızlığı nedeniyle boğazından ameliyat olan 48 yaşındaki Cuma Sağlam, oturduğu apartmanın girişinde ölü bulundu. İki hafta önce boğazından ameliyat olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

DHA
Aksaray’da esrarengiz ölüm: Boğazı kanlar içinde bulundu! İki hafta önce ameliyat olmuştu...

Olay, saat 05.30 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde meydana geldi. Binanın önünde Cuma Sağlam'ı kanlar içinde yatarken bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Aksaray’da esrarengiz ölüm: Boğazı kanlar içinde bulundu! İki hafta önce ameliyat olmuştu...

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, Cuma Sağlam'ın, binadan kanlar içinde çıkıp, yere yığıldığını belirledi.

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Aksaray’da esrarengiz ölüm: Boğazı kanlar içinde bulundu! İki hafta önce ameliyat olmuştu...

İki hafta önce rahatsızlığı nedeniyle boğazından ameliyat olan Sağlam'ın, adli tabip tarafından yapılan ilk incelemesinde boğazında kesi olduğu saptandı.

Aksaray’da esrarengiz ölüm: Boğazı kanlar içinde bulundu! İki hafta önce ameliyat olmuştu...

Boğazındaki kesinin, ameliyat kaynaklı olup olmadığının araştırılması için Sağlam'ın cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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