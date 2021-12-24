Aksaray’da öğrencisini tekme tokat dövmüştü! İstenen ceza belli oldu...

Aksaray'da bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya (11) tokat ve yumruk atıp dövüp, boğazını sıktığı olayla ilgili idari soruşturma başlatıldını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, ''Hızlı bir şekilde süren soruşturmamız öğretmenlik mesleğini sürdüremeyeceği ve mesleğine son verilip, memuriyetini geri hizmetlerde yapabileceği yönünde ilerliyor. Öğrencimiz ve ailesine de psikolojik rehberlik hizmete verilmeyi başlandı'' dedi. Öte yandan Dayakçı öğretmen hakkında istenen ceza belli oldu.