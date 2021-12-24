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Haberler Yaşam Aksaray'da öğrencisini tekme tokat dövmüştü! İstenen ceza belli oldu...
Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:20 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 08:21

Aksaray'da öğrencisini tekme tokat dövmüştü! İstenen ceza belli oldu...

Aksaray'da bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya (11) tokat ve yumruk atıp dövüp, boğazını sıktığı olayla ilgili idari soruşturma başlatıldını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, ''Hızlı bir şekilde süren soruşturmamız öğretmenlik mesleğini sürdüremeyeceği ve mesleğine son verilip, memuriyetini geri hizmetlerde yapabileceği yönünde ilerliyor. Öğrencimiz ve ailesine de psikolojik rehberlik hizmete verilmeyi başlandı'' dedi. Öte yandan Dayakçı öğretmen hakkında istenen ceza belli oldu.

DHA
Aksaray’da öğrencisini tekme tokat dövmüştü! İstenen ceza belli oldu...

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Olay, 14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.

Aksaray’da öğrencisini tekme tokat dövmüştü! İstenen ceza belli oldu...

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

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Aksaray’da öğrencisini tekme tokat dövmüştü! İstenen ceza belli oldu...

. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ye anlattı.

Aksaray’da öğrencisini tekme tokat dövmüştü! İstenen ceza belli oldu...

Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi. T.K.'ya aldığı darbeler nedeniyle 10 gün iş göremez raporu verildi. Ardından da savcılığa giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aksaray’da öğrencisini tekme tokat dövmüştü! İstenen ceza belli oldu...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Ali Rıza Y.'yi görevden uzaklaştırıp hakkında idari soruşturma başlatıp, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.

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