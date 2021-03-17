Aksaray'daki yer altı şehri heyecanlandırdı! 8 kat 40 odadan oluşuyor

Burasının turizme kazandırılması halinde bölgeyi bu güzergahtaki önemli merkezlerden biri haline dönüştüreceğini dile getiren Güneş şunları kaydetti: "Yer altı şehrimiz, belde merkezinin 5 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bölgede bugüne kadar ciddi bir araştırma yapılmadı. Yer altı şehrinin açılan ağız bölümünden içeri fenerlerle girilebiliyoruz. Yer altı şehrinde göçükler oluşmuş, bu nedenle bazı yerlere girilmiyor. Ulaşılan odaların tavanı bir insanın eğilmeden dolaşabileceği kadar yüksek. Yer altı şehri, araştırmalarımıza göre 8 kattan ve 40 odadan oluşuyor. Şu an 3 katı gezilebilmekte. Çalışma gerçekleştirilmesi halinde yer altı şehrimizin nereye kadar gittiği, hangi medeniyetlerin yaşadığı gün yüzüne çıkmış olacak."