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Haberler Yaşam Akşener'e büyük şok! İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor: İnanmadığım ekiple yol yürümem
Giriş Tarihi: 06.01.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 13:13

Akşener'e büyük şok! İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor: İnanmadığım ekiple yol yürümem

Bursa İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta partinin önemli isimlerinden ve Mudanya İlçesi Belediye Başkan Aday adayı Seçil Bulcan Ürküt'ün ardından yine partinin önemli isimlerinden biri olan Erkan Can da istifa etti. Can istifa açıklamasında "İnanmadığım bir ekiple yol yürümek istemiyorum" dedi. Öte yandan bir istifa haberi de İzmir'den geldi. İyi Parti Konak Belediye Meclis Üyesi Dr. Burcu Bostancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Akşener’e büyük şok! İyi Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor: İnanmadığım ekiple yol yürümem

Bursa'da 25 yıldır Mimarlık yapan ve 2 yıl önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine partiye katılan Seçil Bulcan Ürküt, geçtiğimiz ay Mudanya ilçesi Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklamıştı. Ürküt, parti içinde liyakatin önemsenmediğini belirterek geçtiğimiz hafta partisinden istifa etmişti.

Fotoğraf: Seçil Bulcan Ürküt

Akşener’e büyük şok! İyi Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor: İnanmadığım ekiple yol yürümem

Bu istifanın yankıları sürerken, yine partinin önemli isimlerinden biri olan ve Mudanya ilçe Belediye Başkan Aday adaylığını açıklayan Erkan Can da partiden istifa ettiğini duyurdu.

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Akşener’e büyük şok! İyi Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor: İnanmadığım ekiple yol yürümem

"İYİ PARTİYİ SIKINTILI GÜNLER BEKLİYOR"

İyi Partili Erkan Can yaptığı açıklamada, "Eğer aday olsam çok sıkıntılı bir süreç olacaktı. İYİ Parti'yi sıkıntılı günler bekliyor önümüzdeki süreçte. Siyaset ekiple yapılır. Bu ekiple sonuç alacağımıza inanmıyorum" dedi.

Fotoğraf: Erkan Can

Akşener’e büyük şok! İyi Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor: İnanmadığım ekiple yol yürümem

BİR İSTİFA HABERİ DE İZMİR'DEN!

Öte yandan İyi Parti'de bir istifa haberi de İzmir'den geldi. İyi Parti Konak Belediye Konak Belediye Meclisi üyesi Dr. Burcu Bostancıoğlu Meclis Başkanlığına istifa dilekçesini sundu.

Akşener’e büyük şok! İyi Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor: İnanmadığım ekiple yol yürümem

Ardından istifası hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bostancıoğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla bildiririm." İfadelerine yer verdi.

Burcu Bostancıoğlu

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