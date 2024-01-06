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Akşener'e büyük şok! İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor: İnanmadığım ekiple yol yürümem
Giriş Tarihi: 06.01.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
13:13
Akşener'e büyük şok! İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor: İnanmadığım ekiple yol yürümem
Bursa İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta partinin önemli isimlerinden ve Mudanya İlçesi Belediye Başkan Aday adayı Seçil Bulcan Ürküt'ün ardından yine partinin önemli isimlerinden biri olan Erkan Can da istifa etti. Can istifa açıklamasında "İnanmadığım bir ekiple yol yürümek istemiyorum" dedi. Öte yandan bir istifa haberi de İzmir'den geldi. İyi Parti Konak Belediye Meclis Üyesi Dr. Burcu Bostancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden partisinden istifa ettiğini duyurdu.