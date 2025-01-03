ALANYA DEPREM SON DAKİKA | Antalya/Alanya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

Bugün, 3 Ocak 2025'te Antalya Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 16:51'de Alanya ilçesi yakınlarında, 7 kilometre derinlikte hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, Antalya depremi şiddeti ve büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi?