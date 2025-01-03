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Haberler Yaşam ALANYA DEPREM SON DAKİKA | Antalya/Alanya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!
Giriş Tarihi: 03.01.2025 17:04 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:11

ALANYA DEPREM SON DAKİKA | Antalya/Alanya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

Antalya, bugün beklenmedik bir şekilde depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Antalya'daki depremin büyüklüğü ve şiddeti hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'ndeki Antalya iline bağlı bölgede gerçekleşen depremin ayrıntıları araştırılıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, Afad ve Kandilli son depremler listesi!

ALANYA DEPREM SON DAKİKA | Antalya/Alanya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

Bugün, 3 Ocak 2025'te Antalya Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 16:51'de Alanya ilçesi yakınlarında, 7 kilometre derinlikte hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, Antalya depremi şiddeti ve büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi?

ALANYA DEPREM SON DAKİKA | Antalya/Alanya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA

Bugün, 3 Ocak 2025 tarihinde, saat 16:51:04 TSİ civarında Antalya Körfezi'nde bir deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4.5 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının merkezi, Antalya'nın Alanya ilçesinin 00.46 km yakınlarında, Akdeniz açıklarında yer aldı. Enlem 36.53056 N, boylam ise 31.98722 E olarak kaydedildi.

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ALANYA DEPREM SON DAKİKA | Antalya/Alanya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

#DEPREM
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [00.46 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2025-01-03
Saat:16:51:04 TSİ
Enlem:36.53056 N
Boylam:31.98722 E

ALANYA DEPREM SON DAKİKA | Antalya/Alanya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de kaydedilen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor.

Son depremler listesi ile depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ALANYA DEPREM SON DAKİKA | Antalya/Alanya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA