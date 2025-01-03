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ALANYA DEPREM SON DAKİKA | Antalya/Alanya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!
Giriş Tarihi: 03.01.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
17:11
ALANYA DEPREM SON DAKİKA | Antalya/Alanya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? Afad ve Kandilli duyurdu!
Antalya, bugün beklenmedik bir şekilde depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Antalya'daki depremin büyüklüğü ve şiddeti hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'ndeki Antalya iline bağlı bölgede gerçekleşen depremin ayrıntıları araştırılıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, Afad ve Kandilli son depremler listesi!