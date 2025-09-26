Haberler
Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda? Süper Lig Alanyaspor Galatasaray maç saati ve muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 26.09.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:34
Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'de 7. hafta maçına Alanyaspor ile çıkıyor. Deplasmanda mücadele etmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar açılış maçında puan kazanmak için hazırlıklarını tamamlıyor. Futbolseverler, Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda sorusuyla maça ilişkin sorgulamaları hızlandırdı. İşte, Süper Lig Alanyaspor Galatasaray maç saati ve muhtemel 11'ler.