Giriş Tarihi: 26.09.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:34

Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda? Süper Lig Alanyaspor Galatasaray maç saati ve muhtemel 11’ler

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'de 7. hafta maçına Alanyaspor ile çıkıyor. Deplasmanda mücadele etmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar açılış maçında puan kazanmak için hazırlıklarını tamamlıyor. Futbolseverler, Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda sorusuyla maça ilişkin sorgulamaları hızlandırdı. İşte, Süper Lig Alanyaspor Galatasaray maç saati ve muhtemel 11'ler.

Maçı canlı takip etmek isteyen sporseverler yayın kanalı ve maç saati için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. İşte, Süper Lig Alanyaspor Galatasaray maç saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-Galatasaray maçı 26 Eylül Cuma (bugün) saat 20:00'de başlayacak.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Viana, Lima, Aliti, Enes, Ruan, Makouta, Maestro, İbrahim, Hagi, Ogundu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sallai, Barış, Sane, Icardi.

GALATASARAY EN İYİ SEZON BAŞLANGICI İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR!

Sarı-kırmızılılar, bugün ligin 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Maçı kazanmaları halinde 7'de 7 yaparak, tarihindeki en iyi Süper Lig başlangıcını gerçekleştirecek.