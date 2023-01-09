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Haberler Yaşam Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig 18. Hafta Alanyaspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 09.01.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 19:43

Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig 18. Hafta Alanyaspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Süper Lig 18. Hafta maçları kapsamında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer son 5 haftada 2 beraberlik, 2 galibiyet ve tek mağlubiyetle 29 puan elde ederek 6. sırada yer alırken ev sahibi Alanyaspor 21 puanla 9. sırada yer alıyor. Öte yandan mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarında izlemek isteyen futbolseverler "Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmaya devam ediyor. İşte Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11 bilgileri.

Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig 18. Hafta Alanyaspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. Haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Son maçından 3 puanla ayrılan Karadeniz Fırtınası, deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Diğer yandan müsabakayı canlı yayın aracılığıyla izlemek isteyenler "Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig 18. hafta "Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı izle" linki ve maçın ilk 11 bilgileri şöyle;

Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig 18. Hafta Alanyaspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kritik mücadele 9 Ocak 2023 Pazartesi günü oynanacak.

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Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig 18. Hafta Alanyaspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig 18. Hafta Alanyaspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig 18. Hafta mücadelesi saat 20:00'de başlayacak.

Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig 18. Hafta Alanyaspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor XI: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Ferhat, Efkan, Fatih, Pereira, Balkovec, A. Hassan, Lusamba

Trabzonspor XI: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Trezeguet, Umut Bozok

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