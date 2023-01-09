Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig 18. Hafta Alanyaspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Süper Lig 18. Hafta maçları kapsamında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer son 5 haftada 2 beraberlik, 2 galibiyet ve tek mağlubiyetle 29 puan elde ederek 6. sırada yer alırken ev sahibi Alanyaspor 21 puanla 9. sırada yer alıyor. Öte yandan mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarında izlemek isteyen futbolseverler "Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmaya devam ediyor. İşte Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11 bilgileri.