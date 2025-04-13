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Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
11:57
Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı?
La Liga 31. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Alaves ile karşı karşıya gelecek. Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Madrid, zirve yarışından kopmamak için bu maçı kazanmak istiyor. Eflatun-beyazlılar hata yapmadan son haftaya kadar devam etmek isterken Alaves ise ligde kalma umuduyla sahaya çıkacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı ise merak konusu. Peki, Alaves – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri ve detayları