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Haberler Yaşam Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:57

Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı?

La Liga 31. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Alaves ile karşı karşıya gelecek. Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Madrid, zirve yarışından kopmamak için bu maçı kazanmak istiyor. Eflatun-beyazlılar hata yapmadan son haftaya kadar devam etmek isterken Alaves ise ligde kalma umuduyla sahaya çıkacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı ise merak konusu. Peki, Alaves – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri ve detayları

Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?

Real Madrid, deplasmanda Alaves ile mücadele edecek. Zirve yarışında 4 puan geride bulunan Madrid ekibi, kötü gidişe son vermek istiyor. Üst üste üç resmi maç kaybeden Ancelotti'nin takımı için bu maç büyük önem taşıyor. Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki, Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?

ALAVES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alaves - Real Madrid maçı, 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleşecek ve mücadele saat 17.15'te başlayacak.

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Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?

ALAVES - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Estadio de Mendizorroza'da gerçekleşecek olan mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Alaves maçı öncesinde geniş kadroyu duyurdu. Arda Güler'in de dahil edildiği listede, sakatlığını atlatan Dani Ceballos da yer alıyor. Ancak Mendy, Militao, Lunin ve Dani Carvajal sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?

Real Madrid'in Alaves karşılaşması için belirlediği geniş kadro şöyle:

Courtois, Fran Gonzalez, Sergio Mestre, David Alaba, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Vinicius Jr., Kylian Mbappe, Rodrygo, Endrick, Brahim Diaz.