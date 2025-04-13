Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?

Real Madrid, deplasmanda Alaves ile mücadele edecek. Zirve yarışında 4 puan geride bulunan Madrid ekibi, kötü gidişe son vermek istiyor. Üst üste üç resmi maç kaybeden Ancelotti'nin takımı için bu maç büyük önem taşıyor. Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki, Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?