Haberler Yaşam Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 11:11

Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko Euroleague'de liderliğini sürdürürken, ligin zayıf takımlarından Alba Berlin ile karşılaşacak. 12. hafta maçında Almanya deplasmanına giden sarı lacivertli ekip, liderliğini sürdürmeyi planlıyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler, Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Euroleague'de ülkemizi sarı lacivertli ekip ile Anadolu Efes temsil ediyor. Peki, Alba Berlin Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın bilgileri