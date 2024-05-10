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Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki: Kocası ile sevgilisine kabusu yaşattı!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
10:42
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki: Kocası ile sevgilisine kabusu yaşattı!
Ankara'da Fadik Y., kocası Necati Y.'nin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu duyunca çıldırdı! Kocasının sevgilisi ile yaşadığı eve el bombası attırdı. Yaşanan patlamada Necati Y. ile sevgilisi yaralanırken Fadik Y. hakkında kamu davası açıldı! İşte aldatılan eşin filmleri aratmayan intikamının detayları…