Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki: Kocası ile sevgilisine kabusu yaşattı!

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Tedavinin ardından taburcu olan Necati Y. eşi Fadik Y.'den şikayetçi olmadı. Ahmet A. hakkında ise kamu davası açıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ahmet A., kasten öldürmeye teşebbüs, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması suçlarından 10 yıl hapis cezası aldı. İlk derece mahkemesinin kararına itiraz edilmesi sonucu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce yapılan istinaf incelemesinde; sanık hakkında tasarlayarak ve bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yeniden hüküm kurulurken, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması suçundan kurulan hükmün ise onanmasına karar verildi.