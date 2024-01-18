Aldatıldı çocuğunun babası başkası çıktı: Boşanma davasında şok yaşadı!

40 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ!

İstanbul Aile Mahkemesi ayrıca kadının boşanmaya sebebiyet veren olaylarda ağır kusurlu olduğunu belirterek kocasına 20 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kadının nafaka ve tazminat talepleri de reddedildi. Bunun üzerine Semiramis U.'nun avukatları kararı Yargıtay'a taşıdı.