Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aldatıldı çocuğunun babası başkası çıktı: Boşanma davasında şok yaşadı!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 14:12

Aldatıldı çocuğunun babası başkası çıktı: Boşanma davasında şok yaşadı!

İstanbul'da yaşayan Kubat U. 2015 yılında dünyaya gelen kızlarının başkasından olduğunu öğrenince DNA testi yaptırdı. DNA testinde çocuğun babasının başkası olduğu öğrenince şok yaşayan adam, "zina hukuku" gerekçesiyle boşanma ve tazminat davası açtı. Mahkeme, eşini aldattığı için ağır kusurlu bulunan kadının kocasına 40 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesini hükmetti. Kadının itirazını değerlendiren Yargıtay, zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçtiği için kocanın dava hakkının düştüğünü belirterek kadının ağır kusurlu olarak verilen kararı bozdu.

Halit TURAN
Aldatıldı çocuğunun babası başkası çıktı: Boşanma davasında şok yaşadı!

İstanbul'da oturan Kubat U. ile Semiramis U.'nun evlilikleri sonrasında 22 Temmuz 2015'te kızları dünyaya geldi. 2019 yılında Kubat U. eşinin kendisini aldattığını ve dünyaya gelen kızları G.U.'nun babasının başkası olduğunu öğrenince DNA testi yaptırdı.

Aldatıldı çocuğunun babası başkası çıktı: Boşanma davasında şok yaşadı!

18 Eylül 2019'da yapılan DNA testi sonrasında G.U.'nun babasının başkası olduğunu öğrenen Kubat U., İstanbul Aile Mahkemesi'ne Türk Medeni Kanununun 161. Maddesinde yer alan zina hukuku nedeniyle eşi Semiras U.'dan boşanmak için dava açtı. Yerel mahkeme davayı kabul ederek kadının ağır kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına karar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aldatıldı çocuğunun babası başkası çıktı: Boşanma davasında şok yaşadı!

40 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ!

İstanbul Aile Mahkemesi ayrıca kadının boşanmaya sebebiyet veren olaylarda ağır kusurlu olduğunu belirterek kocasına 20 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kadının nafaka ve tazminat talepleri de reddedildi. Bunun üzerine Semiramis U.'nun avukatları kararı Yargıtay'a taşıdı.

Aldatıldı çocuğunun babası başkası çıktı: Boşanma davasında şok yaşadı!

"ZİNA ÜZERİNDEN 5 YIL GEÇTİĞİ İÇİN AĞİR KUSURLU KABUL EDİLEMEZ

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın 22 Temmuz 2015'te doğan kızları G.U'nun babası olmadığını 18 Eylül 2019'da DNA raporu ile öğrendiğini, boşanma davasını da 22 Ocak 2020'de açtığını kaydetti.

Aldatıldı çocuğunun babası başkası çıktı: Boşanma davasında şok yaşadı!

Kubat U.'nun öğrenme tarihinden itibaren 6 ay dolmadan davayı açtığını belirten Yargıtay, kızları G.U.'nun doğumuna sebebiyet veren zina eyleminden itibaren beş yıldan fazla sürenin geçtiğini, kadının başka bir zina eyleminin de kanıtlanamadığını belirterek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

SON DAKİKA