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Aldatıldı çocuğunun babası başkası çıktı: Boşanma davasında şok yaşadı!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
14:12
Aldatıldı çocuğunun babası başkası çıktı: Boşanma davasında şok yaşadı!
İstanbul'da yaşayan Kubat U. 2015 yılında dünyaya gelen kızlarının başkasından olduğunu öğrenince DNA testi yaptırdı. DNA testinde çocuğun babasının başkası olduğu öğrenince şok yaşayan adam, "zina hukuku" gerekçesiyle boşanma ve tazminat davası açtı. Mahkeme, eşini aldattığı için ağır kusurlu bulunan kadının kocasına 40 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesini hükmetti. Kadının itirazını değerlendiren Yargıtay, zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçtiği için kocanın dava hakkının düştüğünü belirterek kadının ağır kusurlu olarak verilen kararı bozdu.