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Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

Giriş Tarihi: 10.04.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 10:42
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Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!
Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

Birlikte olduğunuz sevgiliniz ya da bir hayatı paylaştığınızı sandığınız eşiniz sizi aldatıyor mu? Peki nasıl anlayacaksınız? İşte yolları...

1- Gündelik hayatındaki alışkanlıklarını değiştirir ya da yeni hobiler edinir.

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Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!
Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

2- Alışkanlığı olmadığı halde sık sık hediyeler alır.

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Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!
Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

3- Olur olmaz nedenlerden kavga çıkarabilir.

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Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!
Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

4- Sizinle bahaneler yaratarak daha az konuşmaya ve daha az vakit geçirmeye başlar.

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Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!
Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

5- Sık sık kabuslar geçirir ve tanımadığınız kişilerin ismini sayıklar.

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Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!
Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

6- Sinema ve müzik gibi alanlarda zevkleri değişebilir.

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Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!
Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

7- Kendisine daha çok vakit ayırır ve daha fazla bakımlı olmaya başlar.

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