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Giriş Tarihi: 02.02.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 19:04

Aldatmak 19. bölüm canlı izle full kesintisiz: ATV canlı yayın ekranı ile Aldatmak izle

ATV'nin reytinglerde en üst sıralarda yer alan; Ercan Kesal, Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu'nun başrollerinde olduğu Aldatmak dizisi her Perşembe saat 20.00'da ATV ekranlarında yer alıyor. Diziyi takip etmek isteyen seyirciler "Aldatmak 19. bölüm canlı izle" aratmasını gerçekleştiriyor. Yeni bölümde "Tarık radikal hamlesiyle Güzide ve çocuklarının beş parasız ortada kalmalarına sebep olur. Bu çaresiz ortamda, Güzideler'in yardımına Behram koşar." İşte ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm izle hakkında detaylar

Aldatmak 19. bölüm canlı izle full kesintisiz: ATV canlı yayın ekranı ile Aldatmak izle

Aldatmak 19. bölüm canlı izle ekranı seyirciler tarafından yanıt arıyor. Yeni bölümde "Hem iş hem de özel hayatında diken üstünde olan Ozan, bir yandan Oltan'a karşı intikam planını uygularken diğer yandan ailesini evinden eden babasıyla yüzleşir." İşte Aldatmak izle ekranı

Aldatmak 19. bölüm canlı izle full kesintisiz: ATV canlı yayın ekranı ile Aldatmak izle

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Tarık radikal hamlesiyle Güzide ve çocuklarının beş parasız ortada kalmalarına sebep olur. Bu çaresiz ortamda, Güzideler'in yardımına Behram koşar. Güzide böylelikle Tarık'ın onun kuyusunu kazmaya uzun zaman önce başladığını fark eder.

Tarık'ın geçmişinden gelen misafir Yeşim'den önce Tarık'ın kendisiyle birlikte olduğunu iddia eder. Üstelik bu davetsiz misafirin yanında Öykü yaşlarında bir kız çocuğu da vardır.

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Aldatmak 19. bölüm canlı izle full kesintisiz: ATV canlı yayın ekranı ile Aldatmak izle

Güzide'nin evine yerleşen Yeşim zafer kazandığını düşünse de Tarık'la mutlu olamayacağını anlaması uzun sürmez. Bununla birlikte geçmişten gelen bir tehdit yüzünden Yeşim yeniden Tarık'ın arkasından iş çevirmeye başlar.

Hem iş hem de özel hayatında diken üstünde olan Ozan, bir yandan Oltan'a karşı intikam planını uygularken diğer yandan ailesini evinden eden babasıyla yüzleşir.

Aldatmak 19. bölüm canlı izle full kesintisiz: ATV canlı yayın ekranı ile Aldatmak izle

Elmas'ın da desteğiyle, bu yüzleşmenin Tarık için sonuçları ağır olur.

Tolga cephesinde yaşadığı yıkımı atlatamayan Oylum, içini dayısına döker.

Güzide sürekli yardımlarına koşan Behram'ın Oylum'a olan ilgisini fark eder.

Oylum'dan kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmayan Tolga ise onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

Aldatmak'ın 19. Bölümünde herkes kendi geçmiş hesaplarıyla yüzleşirken, bu yüzleşmelerin bedeli ağır olacaktır.

Aldatmak 19. bölüm canlı izle full kesintisiz: ATV canlı yayın ekranı ile Aldatmak izle

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Tarık'ın acımasız yönüyle bir kez daha karşılaşan Güzide, kariyerine son veren depremin artçıları ile mücadele etmek zorundadır. Bu süreçte Güzide'nin gözleri en çok Sezai'yi arasa da Ozan'ın son müdahalesi yüzünden Sezai'yle aralarına giren mesafenin farkında değildir.

Oylum ve Ozan, Elmas ile işbirliği yapar ve babalarına karşı harekete geçer. Tarık'ın kendini koruma hamlelerini savuşturmak için ondan birkaç adım önde olması gerektiğini bilen Elmas'ın büyük bir planı vardır.

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