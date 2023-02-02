Aldatmak 19. bölüm canlı izle full kesintisiz: ATV canlı yayın ekranı ile Aldatmak izle

ATV'nin reytinglerde en üst sıralarda yer alan; Ercan Kesal, Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu'nun başrollerinde olduğu Aldatmak dizisi her Perşembe saat 20.00'da ATV ekranlarında yer alıyor. Diziyi takip etmek isteyen seyirciler "Aldatmak 19. bölüm canlı izle" aratmasını gerçekleştiriyor. Yeni bölümde "Tarık radikal hamlesiyle Güzide ve çocuklarının beş parasız ortada kalmalarına sebep olur. Bu çaresiz ortamda, Güzideler'in yardımına Behram koşar." İşte ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm izle hakkında detaylar