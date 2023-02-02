Aldatmak 19. bölüm canlı izle full kesintisiz: ATV canlı yayın ekranı ile Aldatmak izle

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Tarık'ın acımasız yönüyle bir kez daha karşılaşan Güzide, kariyerine son veren depremin artçıları ile mücadele etmek zorundadır. Bu süreçte Güzide'nin gözleri en çok Sezai'yi arasa da Ozan'ın son müdahalesi yüzünden Sezai'yle aralarına giren mesafenin farkında değildir.

Oylum ve Ozan, Elmas ile işbirliği yapar ve babalarına karşı harekete geçer. Tarık'ın kendini koruma hamlelerini savuşturmak için ondan birkaç adım önde olması gerektiğini bilen Elmas'ın büyük bir planı vardır.