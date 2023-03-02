Aldatmak 20. bölüm canlı izle! ATV ile Aldatmak izle tek parça!

Ercan Kesal, Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu'nun başrollerinde olduğu Aldatmak dizisi 3 haftalık aranın ardından ekranlara geliyor. Aldatmak 20. bölüm canlı izle ekranı üzerinden dizinin sıkı takipçileri yeni bölümü izleyebilecek. Yeni ölümde "Oltan'ın ağır yaralanması şok etkisi yaratırken, Güzide kızından zor da olsa doğru olanı yapmasını ister." Olağanüstü bir durum yaşanmazsa ATV ekranlarında Aldatmak dizisi her Perşembe günü ekranlara gelecek. İşte Aldatmak izle araştırması hakkında detaylar