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Haberler Yaşam Aldatmak 20. bölüm canlı izle! ATV ile Aldatmak izle tek parça!
Giriş Tarihi: 02.03.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 18:05

Aldatmak 20. bölüm canlı izle! ATV ile Aldatmak izle tek parça!

Ercan Kesal, Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu'nun başrollerinde olduğu Aldatmak dizisi 3 haftalık aranın ardından ekranlara geliyor. Aldatmak 20. bölüm canlı izle ekranı üzerinden dizinin sıkı takipçileri yeni bölümü izleyebilecek. Yeni ölümde "Oltan'ın ağır yaralanması şok etkisi yaratırken, Güzide kızından zor da olsa doğru olanı yapmasını ister." Olağanüstü bir durum yaşanmazsa ATV ekranlarında Aldatmak dizisi her Perşembe günü ekranlara gelecek. İşte Aldatmak izle araştırması hakkında detaylar

Aldatmak 20. bölüm canlı izle! ATV ile Aldatmak izle tek parça!

3 haftalık aranın ardından Aldatmak 20. bölüm canlı izle ekranı ile geri dönüyor! Yeni bölümde "Yeşim'in tahrik edici hareketine verdiği karşılık, Güzide'nin artık o eski sakin halinden eser kalmadığını herkese hatırlatır." ATV ekranları üzerinden her Perşembe Aldatmak ekranlara geliyor. İşte Aldatmak tek parça izle ekranı

Aldatmak 20. bölüm canlı izle! ATV ile Aldatmak izle tek parça!

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Oltan'ın ağır yaralanması şok etkisi yaratırken, Güzide kızından zor da olsa doğru olanı yapmasını ister.

Yeşim'in tahrik edici hareketine verdiği karşılık, Güzide'nin artık o eski sakin halinden eser kalmadığını herkese hatırlatır.

Oylum ile Tolga arasına büyük bir soğukluk girmiştir.

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Aldatmak 20. bölüm canlı izle! ATV ile Aldatmak izle tek parça!

Tolga'dan kendi rızasıyla kopamayacağının da ilişkilerinin huzurlu şekilde devam edemeyeceğinin de farkında olan Oylum şaşırtıcı bir hamle yapar.

Ancak bu hamlesinin sonuçları, iki taraf için de çok acı verici olacaktır.

Ozan bir yandan Oylum'a Tolga ile kendisi arasında bir seçim yapmasını şart koşar.

Aldatmak 20. bölüm canlı izle! ATV ile Aldatmak izle tek parça!

Diğer yandan Zeliş ile her geçen gün daha fazla vakit geçirmeye başlar.

Yeşim, Nihal'le yaptıklarının ortaya çıkması üzerine çok zor durumda kalır.

Aldatmak 20. bölüm canlı izle! ATV ile Aldatmak izle tek parça!

Üstelik geçmişte söylediği başka bir yalanın Güzide sayesinde başına büyük tehlike açacağından habersizdir.

Aldatmak'ın 20.bölümünde herkes farklı konularda "aldatılırken" eski defterlerinin yerini yeni olaylar ve başlangıçlar alıyor.

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