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Haberler Yaşam Aldatmak 23. Bölüm izle: Güzide savaş başlatıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle
Giriş Tarihi: 23.03.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 18:14

Aldatmak 23. Bölüm izle: Güzide savaş başlatıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak son bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizinin 23 Mart Perşembe akşamı yayınlanan 23. Bölümünde, Saldırıya uğrayan ve ölümle burun buruna gelen Güzide, Behram'ın da yardımıyla işin faillerini bulmaya çalışır. Karşılaştığı gerçeklerle sarsılan Güzide, Tarık'a karşı daha güçlü bir savaş başlatır. Tarık ise servetini kaybetmemek için her şeyi göze alır. Dizinin sıkı takipçileri, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle ATV dizi izle ekranı ile Aldatmak 23. bölüm izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte, ATV ile Aldatmak 23. bölüm izle linki ve son bölüm özetinden detaylar…

Aldatmak 23. Bölüm izle: Güzide savaş başlatıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak 23. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde Güzide öğrendiği gerçeklerin ardından Tarık'a karşı daha güçlü bir savaş başlatır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Aldatmak 23. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle ATV ile Aldatmak son bölüm izle linki ve son bölüm özetinden detaylar…

Aldatmak 23. Bölüm izle: Güzide savaş başlatıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE!

İşte 23 Mart 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

ALDATMAK 23. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Aldatmak 23. Bölüm izle: Güzide savaş başlatıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 23. BÖLÜM ÖZETİ

Uğradıkları saldırı sonucunda Güzide ölümle burun buruna gelir.

Behram'ın da yardımıyla işin faillerini bulmaya çalışırken karşılaştığı gerçekler Güzide'yi yıkar.

Aldatmak 23. Bölüm izle: Güzide savaş başlatıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle

Öğrendikleriyle birlikte sarsılan Güzide, Tarık'a karşı daha güçlü bir savaş başlatacaktır.

Tarık ise servetini kaybetmemek uğruna her şeyi göze almaktadır.

Aldatmak 23. Bölüm izle: Güzide savaş başlatıyor! ATV ile Aldatmak son bölüm izle

Tolga ve Oylum cephesinde olaylar kontrolden çıkarken tüm kartlar Behram için tekrar dağıtılmaktadır.

Ozan uzun zamandır aradığı mutluluğu Zeliş'te bulduğunu düşünürken hayatın onlar için hazırladığı yeni sürprizler vardır.

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