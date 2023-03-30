ALDATMAK 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Atlattığı tehlikelerin üzerine daha da güçlenen Güzide, hayatını tehdit edecek kadar alçalmış olan Tarık'a karşı kendini beklenmedik bir ittifak içinde bulur. Oylum, duygusal karışıklığı yüzünden savrulurken Ozan, şok edici bir gerçek ile yüzleşecektir.