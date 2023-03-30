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Haberler Yaşam ALDATMAK 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 23:17 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 23:18

ALDATMAK 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak 25. bölüm fragmanı izle ekranı araştırılıyor. Son bölümde "Ozan, annesine yapılan saldırının arkasındaki ismin Tarık çıkmasıyla babasına karşı gözünü karartmıştır." konusu ekranlardaki yerini aldı. Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın başrollerini paylaştığı dizi her Perşembe günü ATV ekranlarında yer alıyor. Aldatmak yeni bölüm fragmanında ne oldu, yeni bölümde ne olacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte Aldatmak fragmanı izle ekranı

ALDATMAK 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak 25. bölüm fragmanı izle araştırması yapılıyor. ATV'nin yeni sezon dizisi reytinglerde iyi giderken, son bölümde Atlattığı tehlikelerin üzerine daha da güçlenen Güzide, hayatını tehdit edecek kadar alçalmış olan Tarık'a karşı kendini beklenmedik bir ittifak içinde bulur. İşte ATV dizisi Aldatmak yeni bölüm izle ekranı!

ALDATMAK 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMK 24. BÖLÜM KONUSU

Ozan, annesine yapılan saldırının arkasındaki ismin Tarık çıkmasıyla babasına karşı gözünü karartmıştır. Ölümle burun buruna gelen Tarık'ın yalnızca Güzide'den değil, gizli düşmanlardan da korkması gerektiğinden haberi yoktur. Çünkü düşman aslında çok yakınındadır.

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ALDATMAK 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Atlattığı tehlikelerin üzerine daha da güçlenen Güzide, hayatını tehdit edecek kadar alçalmış olan Tarık'a karşı kendini beklenmedik bir ittifak içinde bulur. Oylum, duygusal karışıklığı yüzünden savrulurken Ozan, şok edici bir gerçek ile yüzleşecektir.

ALDATMAK 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK 25. BÖLÜM KONUSU

Henüz belli olmadı.

ALDATMAK 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yayınlanmadı.

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