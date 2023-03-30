ALDATMAK 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak 25. bölüm fragmanı izle ekranı araştırılıyor. Son bölümde "Ozan, annesine yapılan saldırının arkasındaki ismin Tarık çıkmasıyla babasına karşı gözünü karartmıştır." konusu ekranlardaki yerini aldı. Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın başrollerini paylaştığı dizi her Perşembe günü ATV ekranlarında yer alıyor. Aldatmak yeni bölüm fragmanında ne oldu, yeni bölümde ne olacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte Aldatmak fragmanı izle ekranı