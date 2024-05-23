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Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? 23 Mayıs 2024 ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
09:09
Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? 23 Mayıs 2024 ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman?
Perşembe günlerinin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı sevilen dizi 23 Mayıs Perşembe günü ATV yayın akışında yer almadı. Perşembe akşamları yayımlanan dizi, en son 16 Mayıs 2024 tarihinde izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı yok mu, neden yok? İşte, ATV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...