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Haberler Yaşam Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? 23 Mayıs 2024 ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:09

Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? 23 Mayıs 2024 ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

Perşembe günlerinin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı sevilen dizi 23 Mayıs Perşembe günü ATV yayın akışında yer almadı. Perşembe akşamları yayımlanan dizi, en son 16 Mayıs 2024 tarihinde izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı yok mu, neden yok? İşte, ATV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...

Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? 23 Mayıs 2024 ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak dizisinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. 23 Mayıs 2024 tarihli ATV yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyenler "Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı, yok mu, neden yok?" soruları için arama motorlarına yöneldi. İşte ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm yayın tarihi…

Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? 23 Mayıs 2024 ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK DİZİSİ NEDEN YOK?

Beşiktaş Trabzonspor maçı, 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, ATV ekranlarından yayınlanacak.

Bu nedenle Aldatmak dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.

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Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? 23 Mayıs 2024 ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak 70. bölümü ile 30 Mayıs 2024 Perşembe günü izleyicisi ile buluşacak.

Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? 23 Mayıs 2024 ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır.

Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? 23 Mayıs 2024 ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşmaya başlar. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar.

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