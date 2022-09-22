Aldatmak konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor?

ALDATMAK 1.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karşımızda kim var farkında mısın sen? 1. Aile Mahkeme Hakimesi Güzide Yenersoy!"

Güzide Yenersoy, 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimidir. Eşi Tarık kendi hukuk bürosu olan tecrübeli ve başarılı bir avukattır. Oğlu Ozan, bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmakta, kızı Oylum ise annesinin ısrarıyla girdiği tıp fakültesine devam etmektedir.

Dışarıdan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin hayatında her şey yolunda ilerlerken sevgi ve güven üzerine kurulu hayatlarının ardında bambaşka sırlar olduğu ortaya çıkar ve madalyonun öteki yüzü Güzide için bambaşka mücadelelere, eski defterlerin gün yüzüne çıkmasına ve öngörülmesi zor yeniliklere yol açar.Çok sevdiği ve hayatını adadığı ailesinin her bir ferdi Güzide'ye yalan söylemektedir. Güzide, Oylum'un ne pahasına olursa olsun hayallerinin peşinden gitme kararından, iş hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Ozan'ın kolay yoldan köşeyi dönme planlarından ve en önemlisi, otuz yıllık kocası Tarık'ın beş yıldır ikinci bir ailesi olduğundan habersizdir.

Bir tesadüf eseri eşi Tarık'la ilgili gerçekler ortaya çıktığında Güzide'nin hayatı başına yıkılır. Şimdi Güzide, doğru bildiği yalanlarla yüzleşmeli ve yıllardır ödün vermediği benliğini koruyarak bu zorlu mücadeleden zaferle çıkmalıdır.