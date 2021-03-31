Aldın Aldın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yarınki A101 1 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her Perşembe indirim günleriyle adından söz ettiren market zinciri A101 aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünleriyle dikkatleri üzerine çeken market zincirinde bu hafta teknolojik aletlerden, oto aksesuarlarına kadar dev indirimler müşterilerini bekliyor olacak. Vatandaşlar yarın başlayacak olan indirimlerle ilgili olarak "Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte 1 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar…