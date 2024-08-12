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Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:32

ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

ALES/2 sonuçları sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başladı. 28 Temmuz tarihinde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçları bekleniyor. Yılda üç kez gerçekleşen ALES'in ikinci sınavının gerçekleşmesinin ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2024/2 sonuç sorgulama

ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

ALES/2 sonuçları sınava katılan adaylar tarafından bekleniyor. Akademik kariyerin ilk basamağı olan yüksek lisans eğitimini gerçekleştirmek isteyen adaylar sınava katılım sağlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar bekleniyor. Peki, 2024 ALES 2024

ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

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ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

ALES SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden ALES sonuçları sorgulanabilecek:

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI YAYINLANDI!
2024-ALES/2 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.

Adaylar sınav sorularına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?
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