Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
11:32
ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?
ALES/2 sonuçları sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başladı. 28 Temmuz tarihinde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçları bekleniyor. Yılda üç kez gerçekleşen ALES'in ikinci sınavının gerçekleşmesinin ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2024/2 sonuç sorgulama