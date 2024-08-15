Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
07:55
ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/2 sonuçları bekleniyor. Lisansüstü eğitimin ilk basamağı olan yüksek lisans eğitimi için gerekli şartlardan biri olan ALES 28 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Her yıl üç kez uygulanan sınavın bu yılki ilk iki sınavı tamamlandı. Okulların lisansüstü eğitim başvuruları başlıyor. Adaylar osym.gov.tr sonuç ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki, 2024 ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES 2024/2 sonuç sorgulama