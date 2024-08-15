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Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 07:55

ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/2 sonuçları bekleniyor. Lisansüstü eğitimin ilk basamağı olan yüksek lisans eğitimi için gerekli şartlardan biri olan ALES 28 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Her yıl üç kez uygulanan sınavın bu yılki ilk iki sınavı tamamlandı. Okulların lisansüstü eğitim başvuruları başlıyor. Adaylar osym.gov.tr sonuç ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki, 2024 ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES 2024/2 sonuç sorgulama

ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

Lisanüstü eğitim yolundaki ilk basamaklardan olan yüksek lisans ve ikinci basamak olan doktora için gerekli olan ALES sonuçları gündemde. Geçtiğimiz günlerde uygulanan 2024 yılının ikinci sınavının sonuçları adaylar tarafından sorgulanıyor. İşete 2024/2 ALES sonuç sorgulama

ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/2 sınav sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

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ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden ALES sonuçları sorgulanabilecek:

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

ALES/3 TAKVİMİ

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.

Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?
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