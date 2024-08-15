ALES 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

Lisanüstü eğitim yolundaki ilk basamaklardan olan yüksek lisans ve ikinci basamak olan doktora için gerekli olan ALES sonuçları gündemde. Geçtiğimiz günlerde uygulanan 2024 yılının ikinci sınavının sonuçları adaylar tarafından sorgulanıyor. İşete 2024/2 ALES sonuç sorgulama