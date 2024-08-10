Giriş Tarihi: 10.08.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
23:26
ALES 2024/2 sınav sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2024-2) 28 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Şimdi adaylar sınav sonucu için ÖSYM ekranına yöneldi. ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi adaylar ile paylaşıldı. Yüksek lisans yapmak ve akademik kadrolara başvuru yapmak isteyenler puanlarını almayı bekliyor. Peki; ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?