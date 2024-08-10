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Giriş Tarihi: 10.08.2024 23:26 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 23:26

ALES 2024/2 sınav sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2024-2) 28 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Şimdi adaylar sınav sonucu için ÖSYM ekranına yöneldi. ALES sınav sonuçları sorgulama tarihi adaylar ile paylaşıldı. Yüksek lisans yapmak ve akademik kadrolara başvuru yapmak isteyenler puanlarını almayı bekliyor. Peki; ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 2024/2 sınav sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçları sorgulama işlemleri ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden başlayacak. Her yıl 3 kez yapılan sınavın ikincisi sonuç adımında. Alınan puanlar 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Sonuçlarda aradığını bulamayanlar bir sonraki sınavı değerlendirecek. Peki; 2024-2 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 2024/2 sınav sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçları 16 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

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ALES 2024/2 sınav sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden ALES sonuçları sorgulanabilecek:

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 2024/2 sınav sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI YAYINLANDI!
2024-ALES/2 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.

Adaylar sınav sorularına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 2024/2 sınav sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
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