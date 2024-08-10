ALES 2024/2 sınav sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçları sorgulama işlemleri ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden başlayacak. Her yıl 3 kez yapılan sınavın ikincisi sonuç adımında. Alınan puanlar 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Sonuçlarda aradığını bulamayanlar bir sonraki sınavı değerlendirecek. Peki; 2024-2 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?