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ALES BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI: ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
10:50
ALES BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI: ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?
Bu yılın ikincisi gerçekleşecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru ekranı erişime açıldı. Yüksek lisans yapmak ve akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların katıldığı sınav öncesinde adaylar işlemlerini tamamlıyor. Bu noktada ALES başvuru ücreti 2024 en çok araştırılanlar arasında. Peki; ÖSYM kılavuzu ile ALES/2 ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, ne zamana kadar devam ediyor?