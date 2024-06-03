ALES BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI: ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?

ALES başvuru ÖSYM AİS ekranı erişime açıldı. http://www.osym.gov.tr adresindeki sınav takvimi kapsamında Temmuz ayında gerçekleştirilecek ALES/2 sınav tarihi, başvuru kılavuzu, sınav giriş belgeleri ve sonuç tarihi ile sorgulanacak. Peki; 2024 ALES başvuru ücreti ne kadar, nasıl ve nereden ödenir?