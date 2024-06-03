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Haberler Yaşam ALES BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI: ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:50

ALES BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI: ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?

Bu yılın ikincisi gerçekleşecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru ekranı erişime açıldı. Yüksek lisans yapmak ve akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların katıldığı sınav öncesinde adaylar işlemlerini tamamlıyor. Bu noktada ALES başvuru ücreti 2024 en çok araştırılanlar arasında. Peki; ÖSYM kılavuzu ile ALES/2 ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, ne zamana kadar devam ediyor?

ALES BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI: ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?

ALES başvuru ÖSYM AİS ekranı erişime açıldı. http://www.osym.gov.tr adresindeki sınav takvimi kapsamında Temmuz ayında gerçekleştirilecek ALES/2 sınav tarihi, başvuru kılavuzu, sınav giriş belgeleri ve sonuç tarihi ile sorgulanacak. Peki; 2024 ALES başvuru ücreti ne kadar, nasıl ve nereden ödenir?

ALES BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI: ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM sınav ve başvuru takvimine göre ALES/2 başvuruları 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile yapılacak:

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ALES BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI: ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Adaylar öncesinde ÖSYM AİS sisteminden başvurularını tamamlayacak.

ALES BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI: ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yayımlanan kılavuza göre ALES/2 başvuru ücreti 490 TL olarak belirlendi.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

ALES BAŞVURU ÖSYM AİS EKRANI: ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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