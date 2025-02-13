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Haberler Yaşam ALES BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2025: ÖSYM takvimi ile ALES/1 ne zaman, sınav başvuruları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:42

ALES BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2025: ÖSYM takvimi ile ALES/1 ne zaman, sınav başvuruları hangi tarihte?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) ÖSYM takviminde yerini aldı. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların başvuruda bulunduğu sınav yılda 3 kez düzenleniyor. Bu yılın ilk sınavında ALES başvuru tarihleri araştırması hız kazandı. Kılavuza göre hareket edecekler işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlayacak. Peki; ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

ALES BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2025: ÖSYM takvimi ile ALES/1 ne zaman, sınav başvuruları hangi tarihte?

ALES başvuru tarihleri ardından 2025 yılının ilk lisansüstü eğitim sınavı gerçekleştirilecek. İşlemlerini süreçte tamamlayan adaylar daha sonra sınav yerleri için sınav giriş belgelerini beklemeye başlayacak. Nisan ayında yapılacak sınavda adaylara sözel ve sayısal alanda sorular yöneltilecek. Peki; ALES/1 başvuruları ne zaman başlıyor?

ALES BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2025: ÖSYM takvimi ile ALES/1 ne zaman, sınav başvuruları hangi tarihte?

ALES BAŞVURU TARİHLERİ 2025

ÖSYM takviminde yer aldığı üzere Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) başvuruları 19-26 Şubat tarihleri arasında alınacak.

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ALES BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2025: ÖSYM takvimi ile ALES/1 ne zaman, sınav başvuruları hangi tarihte?

Sınav sürecini kaçıranlar için açılan geç başvuru günü ise 07.03.2025 olacak.

ALES BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2025: ÖSYM takvimi ile ALES/1 ne zaman, sınav başvuruları hangi tarihte?

ALES/1 NE ZAMAN?

Yılda 3 kez gerçekleşen ALES sınavının ilki 13.04.2025 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen sınav noktalarında yapılacak.

ALES BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2025: ÖSYM takvimi ile ALES/1 ne zaman, sınav başvuruları hangi tarihte?

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sonuç takviminde belirtildiği üzere ALES sınav sonuçları 02.05.2025 tarihinde açıklanacak.

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