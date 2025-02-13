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ALES BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2025: ÖSYM takvimi ile ALES/1 ne zaman, sınav başvuruları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
16:42
ALES BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2025: ÖSYM takvimi ile ALES/1 ne zaman, sınav başvuruları hangi tarihte?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) ÖSYM takviminde yerini aldı. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların başvuruda bulunduğu sınav yılda 3 kez düzenleniyor. Bu yılın ilk sınavında ALES başvuru tarihleri araştırması hız kazandı. Kılavuza göre hareket edecekler işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlayacak. Peki; ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?