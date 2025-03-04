ALES GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ÖSYM 2025 ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. ÖSYM'nin açıkladığı takvim doğrultusunda, 2025 yılının ilk ALES sınavı Nisan ayında gerçekleşecek. Adaylar, ALES/1 başvurularını 26 Şubat'a kadar tamamlamıştı. Ancak bu tarihe kadar başvuru yapamayanlar için geç başvuru süreci araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 ALES/1 geç başvuru tarihi ne zaman başlayacak ve ücreti ne kadar olacak? İşte, ayrıntılar...