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Haberler Yaşam ALES GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ÖSYM 2025 ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 16:01

ALES GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ÖSYM 2025 ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?

2025 yılına ait ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım sürüyor. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmayı planlayan adaylar için başvuru süreci tamamlandı. Ancak, herhangi bir nedenle başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi ve ücretiyle ilgili araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. Peki, 2025 ALES/1 sınavı için geç başvuru ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar olacak ve sınav hangi tarihte gerçekleşecek? İşte ÖSYM takvimi doğrultusunda geç başvuru tarihi, ücreti ve sınav tarihiyle ilgili tüm detaylar…

ALES GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ÖSYM 2025 ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. ÖSYM'nin açıkladığı takvim doğrultusunda, 2025 yılının ilk ALES sınavı Nisan ayında gerçekleşecek. Adaylar, ALES/1 başvurularını 26 Şubat'a kadar tamamlamıştı. Ancak bu tarihe kadar başvuru yapamayanlar için geç başvuru süreci araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 ALES/1 geç başvuru tarihi ne zaman başlayacak ve ücreti ne kadar olacak? İşte, ayrıntılar...

ALES GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ÖSYM 2025 ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?

2025 ALES/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 ALES/1 sınavı için geç başvuru tarihini belirledi. Adaylar, 7 Mart 2025 tarihinde ALES/1 sınavına başvuru yapabilecekler.

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ALES GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ÖSYM 2025 ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?

ALES/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES/1 sınavı için başvuru ücreti, 750 TL olarak belirlenmişti. Ancak geç başvuru gününde yapılan başvurularda, sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenmektedir. Bu durumda, ALES/1 geç başvuru ücreti 1.125 TL olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ÖSYM 2025 ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?

ALES GEÇ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
2025 ALES geç başvurusu, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması ile yapılabilecektir. Başvurular, adaylar tarafından bireysel olarak gerçekleştirilecektir.

2025 ALES/1 GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ÖSYM 2025 ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?

ALES NE ZAMAN?
2025-ALES/1 sınavı, 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecektir. Sonuçlar ise 2 Mayıs 2025 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.