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ALES GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ÖSYM 2025 ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
16:01
ALES GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ: ÖSYM 2025 ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?
2025 yılına ait ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım sürüyor. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmayı planlayan adaylar için başvuru süreci tamamlandı. Ancak, herhangi bir nedenle başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi ve ücretiyle ilgili araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. Peki, 2025 ALES/1 sınavı için geç başvuru ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar olacak ve sınav hangi tarihte gerçekleşecek? İşte ÖSYM takvimi doğrultusunda geç başvuru tarihi, ücreti ve sınav tarihiyle ilgili tüm detaylar…