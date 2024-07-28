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ALES nasıldı, sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte sosyal medyadan 2024 ALES/2 sınav yorumları…
Giriş Tarihi: 28.07.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
15:09
ALES nasıldı, sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte sosyal medyadan 2024 ALES/2 sınav yorumları…
2024-ALES/2 bugün gerçekleştirildi. 100 soruluk sınav üzerinden değerlendirilen adaylar sınava ilişkin yorumlarını sosyal medyadan paylaştı. Sonraki sınavlara girmeyi planlayan adaylar ALES nasıldı, sınav soruları zor muydu, kolay mıydı sorularına yanıt ararken aday yorumları bu soru işaretlerini giderdi. İşte sosyal medyadan 2024 ALES/2 sınav yorumları…