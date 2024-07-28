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Haberler Yaşam ALES nasıldı, sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte sosyal medyadan 2024 ALES/2 sınav yorumları…
Giriş Tarihi: 28.07.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 15:09

ALES nasıldı, sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte sosyal medyadan 2024 ALES/2 sınav yorumları…

2024-ALES/2 bugün gerçekleştirildi. 100 soruluk sınav üzerinden değerlendirilen adaylar sınava ilişkin yorumlarını sosyal medyadan paylaştı. Sonraki sınavlara girmeyi planlayan adaylar ALES nasıldı, sınav soruları zor muydu, kolay mıydı sorularına yanıt ararken aday yorumları bu soru işaretlerini giderdi. İşte sosyal medyadan 2024 ALES/2 sınav yorumları…

ALES nasıldı, sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte sosyal medyadan 2024 ALES/2 sınav yorumları…

Bugün düzenlenen ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonrası adayların sınava ilişkin yorumları araştırma konusu oldu. Sınav sonrası adayların yorumları soruların zorluk kolaylık derecesi hakkında fikir verdi. Peki ALES nasıldı, sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte sosyal medyadan 2024 ALES/2 sınav yorumları…

ALES nasıldı, sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte sosyal medyadan 2024 ALES/2 sınav yorumları…

ALES NASILDI, ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

"Paragraflardaki metinler entelektüel birikimi olanlar için zihin açıcı gayet keyifliydi. Fakat bazı soruların şıkları içler acısıydı, ÖSYM hangisini demek istemiş acaba diye düşünmekten beynim yandı."

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ALES nasıldı, sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte sosyal medyadan 2024 ALES/2 sınav yorumları…

"Çalışmadan girdiğim sınav. çalısılsa biraz yapılacak sınavdı sadece matematikte kodlamalı sorularda takıldım. yeni nesil soruların bazıları zorladı. problemleri iyice çalışılırsa rahatlıkla yapılacak sınav."

ALES nasıldı, sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte sosyal medyadan 2024 ALES/2 sınav yorumları…

"sayısal kısmı kolay sözel kısmı kazık olan sınav. ben ki türkçesine güvenen bir sayısalcı olarak çıkmış soruları çözerken yamuluyorum. sözelcilere allah kolaylık versin."

ALES nasıldı, sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte sosyal medyadan 2024 ALES/2 sınav yorumları…
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