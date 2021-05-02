ALES sınav soru yorumları: 2021 ALES soruları zor muydu kolay mıydı?

ALES/1 olarak da bilinen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bugün on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşiyor. Adaylar, akademik kariyer hedefi ile iyi bir puan alabilmek için zorlu sorular karşısında ter döküyor. Sınavın ardından ALES soru yorumları oldukça merak ediliyor. Zira, ALES sınav yorumları ile adaylar, diğer adayların sınava dair görüşleri hakkında da bilgi edinebiliyor. Bu noktada, ALES soruları zor muydu kolay mı sorusu, adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 ALES soruları nasıldı, zor muydu yoksa kolay mıydı? İşte, ALES sınav yorumları 2021...