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Haberler Yaşam ALES sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ALES'e refakatçi gelebilir mi, yasakta muaf mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 11:16

ALES sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ALES'e refakatçi gelebilir mi, yasakta muaf mı?

Yarın gerçekleşecek olan 2021 ALES/1 adayları şimdiden heyecanlandırmaya başladı. Milyonlarca kişinin mesleki gelişimini etkileyecek olan bu sınav, günün en çok merak edilenlerinden biri oldu. Adaylar ve yakınları, yarın başlayacak ve kaçta bitecek diye merak etti. Sınava giren adayların eşyalarını tutmak üzere onlara refakat eden aday yakınları, sürecek, kaçta bitecek gibi sorulara yanıt aradı. Sınav tam kapanma sürecine denk geldiği için ALES refakatçi izni gerekli mi, sokağa çıkma yasağından muaf mı diye de araştırıldı. Adaylar ALES sınavında maske takmak zorunlu mu diye de araştırmaya koyulurken konu hakkında ÖSYM'den ALES uyarısı yapıldı.

ALES sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ALES'e refakatçi gelebilir mi, yasakta muaf mı?

2021 ALES/1 sınavı 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES 2021 için aylardır hazırlanan milyonlarca aday yarınki sınavda ter dökecek. Bu yıl tam kapanma sürecine denk gelen sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu. Ancak ÖSYM ALES için erteleme kararı almadı. Belirlenen tarihte sınava girecek olan adaylar, " başlayacak ve kaçta bitecek? sürecek?" gibi sorulara yanıt aradı. ALES refakatçi izni gerekli mi, yasaktan muaf mı gibi sorular da en çok merak edilenlerden biri oldu. İşte sınav hakkında merak edilenler…

ALES sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ALES'e refakatçi gelebilir mi, yasakta muaf mı?

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021 ALES/1 sınavı planlandığı üzre yarın gerçekleşecek. Sınav merkezleri adayların sınava giriş belgelerinde yer alırken, sınav saati ise 10:15 olarak belirlendi. Her sınavda olduğu gibi adaylar saat 10:00'dan itibaren sınav binalarına giriş yapamayacak.

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ALES sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ALES'e refakatçi gelebilir mi, yasakta muaf mı?

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavın toplam süresi 150 dakika (2 buçuk saat) olarak belirlendi. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonraki ilk 110 dakika içinde adayların sınav salonunda çıkmaları yasak olacak ve çıkan adaylar bir daha salona alınmayacak olup sınavları geçersiz kabul edilecek.

ALES sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ALES'e refakatçi gelebilir mi, yasakta muaf mı?

ALES KAÇTA BİTECEK?

Adaylara 50 sözel 50 sayısal alandan olmak üzere toplamda 100 soru için 150 dakika süre tanınan ALES sınavı 12:45'te bitecek. Ancak sınavını daha erken bitiren adaylar daha önce çıkabilecek.

ALES sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ALES'e refakatçi gelebilir mi, yasakta muaf mı?

ALES REFAKATÇİ İZNİ GEREKİR Mİ, YASAKTAN MUAF MI?

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı ve sınava girenler ile refakatçileri de sınav süresi boyunca yasaktan muaf tutuldu. Dolayısıyla sınav için görevli olanların yanı sıra ALES refakatçi ve yakınları da Pazar günü sınav bitimine kadar yasaktan muaf sayılacak. ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri yasaktan muaf olacak.

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