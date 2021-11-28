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Haberler Yaşam ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.11.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 11:51

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giren öğrenciler ALES sonuçları sorgulaması yapıyor. ÖSYM tarafından 21 Kasım'da düzenlenen sınavın ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda 2021 ALES sınav sonuçları adayların erişimine açılacak. İlgili kurum tarafından sınav sonuçları tarihi için açıklama geldi. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES sınav sonuçları son günlerde binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM takvimine göre; 21 Eylül tarihinde düzenlendi. ALES 3 sınavı olarak düzenlenen sınavın ardından, adaylar ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Sorulara ve cevaplara kavuşan adaylar gözlerini ilgili kurumdan gelecek açıklamaya çevirdi. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı
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