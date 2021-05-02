ALES soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM ile 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav 10:15'te başlamış olup 12:45'te sona erecek. Toplamda 100 soru sorulacak olan sınav için adaylara tanınan süre ise 150 dakika olacak. Sınavlarını tamamlayan adaylar için ise en merak edilen konu ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih oluyor. Buna göre; ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte, ALES sınav sonuçları ve soruları hakkında merak edilenler