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Haberler Yaşam ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI 2025 SORGULAMA: ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 09:26

ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI 2025 SORGULAMA: ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Bu yılın ilk oturumu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 13 Nisan Pazar günü gerçekleştiriliyor. Adaylar, sınav soruları ve cevaplarına dair arayışlarını hızlandırırken, puanlarını hesaplamak için sınav kılavuzunu incelemeye devam ediyor. Peki, ÖSYM ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarını ne zaman yayımlayacak, açıklandı mı? İşte, ALES/1 soruları ve cevapları sorgulama ekranı!

ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI 2025 SORGULAMA: ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

13 Nisan'da gerçekleştirilen ALES sınavına ait sorular, sınav sonrası hızla sorgulanmaya başlandı. Yüksek lisans başvurusu yapmayı veya akademik kadrolara yerleşmeyi hedefleyen adaylar, sınav sonuçları açıklanmadan önce puanlarını hesaplamak için soruları ve cevap anahtarlarını inceleyecek. Peki, 2025 ALES/1 soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak ve nereden öğrenilebilir?

ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI 2025 SORGULAMA: ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

ALES/1 SINAVI 13 NİSAN PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞİYOR!

Yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 13 Nisan Pazar günü ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek. 50 sözel 50 sayısal sorunun yöneltileceği sınavda adaylara 150 dakika süre verilecek.

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ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI 2025 SORGULAMA: ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar AİS şifreleri ile sonuçlarına erişecek.

ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI 2025 SORGULAMA: ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2025-ALES/1 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının aynı gün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI 2025 SORGULAMA: ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

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