ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI 2025 SORGULAMA: ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

13 Nisan'da gerçekleştirilen ALES sınavına ait sorular, sınav sonrası hızla sorgulanmaya başlandı. Yüksek lisans başvurusu yapmayı veya akademik kadrolara yerleşmeyi hedefleyen adaylar, sınav sonuçları açıklanmadan önce puanlarını hesaplamak için soruları ve cevap anahtarlarını inceleyecek. Peki, 2025 ALES/1 soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak ve nereden öğrenilebilir?