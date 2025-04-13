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ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI 2025 SORGULAMA: ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
09:26
ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI 2025 SORGULAMA: ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Bu yılın ilk oturumu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 13 Nisan Pazar günü gerçekleştiriliyor. Adaylar, sınav soruları ve cevaplarına dair arayışlarını hızlandırırken, puanlarını hesaplamak için sınav kılavuzunu incelemeye devam ediyor. Peki, ÖSYM ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarını ne zaman yayımlayacak, açıklandı mı? İşte, ALES/1 soruları ve cevapları sorgulama ekranı!