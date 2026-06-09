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Haberler Yaşam ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | ALES 2026 başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, sınav ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 23:05

ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | ALES 2026 başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ALES/2 başvuru tarihleri ve sınav takvimi, yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Güncellenen ÖSYM takvimiyle birlikte ALES/2 başvuru günleri ve değişen sınav tarihi netleşti. Peki, yaz dönemi ALES başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ücreti kaç TL oldu?

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ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | ALES 2026 başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım sürerken, ÖSYM'nin takvimde yaptığı değişiklik adayların gündemine oturdu. Haziran ayı içerisinde tamamlanacak olan başvuru süreci, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütülecek. 2026 ALES/2 oturumuna dair güncel başvuru tarihleri, sınav ücreti ödeme detayları ve yeni sınav günü yayında.

ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | ALES 2026 başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

ÖSYM 2026-ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre, yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için başvuru süreci 10 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Adayların sınav sistemine kayıtlarını yapabileceği ve oturum tercihlerini belirleyebileceği bu süreç, 18 Haziran 2026 saat 23:59'da sona erecek.

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ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | ALES 2026 başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) internet adresi ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle kolayca gerçekleştirilebilecek.

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ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | ALES 2026 başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

2026 ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için ÖSYM'nin belirlediği ALES başvuru ücreti 1.200 TL'dir. Sınava katılım sağlayacak olan adayların, 10-18 Haziran tarihleri arasında başvuru formunu doldurduktan sonra sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | ALES 2026 başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

ÖSYM'DEN DEĞİŞİKLİK: ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik kariyer adayları için en kritik gelişme ise sınav tarihinde yaşandı. ÖSYM, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi nedeniyle güvenlik ve lojistik tedbirleri kapsamında sınav takvimini güncelledi. Daha önce 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026-ALES/2 sınavı, tam bir hafta ertelenerek 2 Ağustos 2026 tarihine alındı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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