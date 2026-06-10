ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS: ALES başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

ALES/2 başvuru süreci için geri sayım devam ediyor. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Son güncellemeyle sınav tarihinde yapılan değişiklik de adayların dikkatini çekerken, başvuru ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılar merakla bekleniyor.