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ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS: ALES başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:40
ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS: ALES başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?
Akademik kariyer planlayan ve lisansüstü eğitim hedefleyen binlerce adayın gözü, 2026-ALES/2 sürecine çevrildi. ÖSYM'nin güncel sınav takvimini yayımlamasının ardından başvuru tarihleri ile sınavın gerçekleştirileceği gün kesinlik kazandı. Peki, 2026-ALES/2 başvuruları ne zaman, sınav ücreti ne kadar olacak?