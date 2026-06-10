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Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:40

ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS: ALES başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

Akademik kariyer planlayan ve lisansüstü eğitim hedefleyen binlerce adayın gözü, 2026-ALES/2 sürecine çevrildi. ÖSYM'nin güncel sınav takvimini yayımlamasının ardından başvuru tarihleri ile sınavın gerçekleştirileceği gün kesinlik kazandı. Peki, 2026-ALES/2 başvuruları ne zaman, sınav ücreti ne kadar olacak?

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ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS: ALES başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

ALES/2 başvuru süreci için geri sayım devam ediyor. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Son güncellemeyle sınav tarihinde yapılan değişiklik de adayların dikkatini çekerken, başvuru ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılar merakla bekleniyor.

ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS: ALES başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

ÖSYM 2026-ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre, yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için başvuru süreci 10 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Adayların sınav sistemine kayıtlarını yapabileceği ve oturum tercihlerini belirleyebileceği bu süreç, 18 Haziran 2026 saat 23:59'da sona erecek.

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ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS: ALES başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) internet adresi ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle kolayca gerçekleştirilebilecek.

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ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS: ALES başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

2026 ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için ÖSYM'nin belirlediği ALES başvuru ücreti 1.200 TL'dir. Sınava katılım sağlayacak olan adayların, 10-18 Haziran tarihleri arasında başvuru formunu doldurduktan sonra sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

ALES/2 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS: ALES başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin ilk yayımladığı takvimde ALES/2 sınavının 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı belirtilmişti. Ancak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle sınav takviminde güncelleme yapıldı. Buna göre 2026-ALES/2 sınavı 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ALES #ÖSYM

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