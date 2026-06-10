ALES/2 BAŞVURU EKRANI SORGULAMA! ÖSYM ile ALES başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ALES/2 başvuru süreci başladı. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı takvim doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Son güncellemeyle sınav tarihinde yapılan değişiklik dikkat çekerken, başvuru ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.