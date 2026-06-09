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ALES/2 BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile ALES başvuruları ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 11:56
ALES/2 BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile ALES başvuruları ne zaman başlıyor?
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ALES/2 başvuru tarihleri ve sınav takvimi, yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Güncellenen ÖSYM takvimiyle birlikte ALES/2 başvuru günleri ve değişen sınav tarihi netleşti. Peki, yaz dönemi ALES başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ücreti kaç TL oldu?