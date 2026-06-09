ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLIYOR! ÖSYM ile ALES 2026 başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

ÖSYM 2026-ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre, yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için başvuru süreci 10 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Adayların sınav sistemine kayıtlarını yapabileceği ve oturum tercihlerini belirleyebileceği bu süreç, 18 Haziran 2026 saat 23:59'da sona erecek.