ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ÖSYM ile 2025 ALES/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Akademik kariyer hedefleyen adaylar için ALES süreci başlıyor. Sayısal ve sözel testlerden oluşan ve toplamda 100 sorudan meydana gelen ALES, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim düşünenler için büyük önem taşıyor. Özellikle ALES/2 sınavına katılmak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman başladığını, başvurunun nasıl yapılacağını ve başvuru ücretini merak ediyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar? İşte sınava dair en çok merak edilen soruların yanıtları ve başvuru sürecine dair tüm detaylar…