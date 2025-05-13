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Haberler Yaşam ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ÖSYM ile 2025 ALES/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:38 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:38

ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ÖSYM ile 2025 ALES/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2024-2025 sınav takvimiyle birlikte, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Akademik alanda ilerlemek isteyen adaylar, ALES/2 başvuruları ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES, sayısal ve sözel olmak üzere iki testten oluşuyor. Peki, 2025 ALES/2 başvuruları başladı mı, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ÖSYM ile 2025 ALES/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Akademik kariyer hedefleyen adaylar için ALES süreci başlıyor. Sayısal ve sözel testlerden oluşan ve toplamda 100 sorudan meydana gelen ALES, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim düşünenler için büyük önem taşıyor. Özellikle ALES/2 sınavına katılmak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman başladığını, başvurunun nasıl yapılacağını ve başvuru ücretini merak ediyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar? İşte sınava dair en çok merak edilen soruların yanıtları ve başvuru sürecine dair tüm detaylar…

ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ÖSYM ile 2025 ALES/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM tarafından yayımlanan akademik takvim doğrultusunda ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 29 Mayıs'ta alınacak.

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ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ÖSYM ile 2025 ALES/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'nın (ALES) ikinci oturumu, 6 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınavın süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ÖSYM ile 2025 ALES/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?
ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/2 başvuru ücreti 750 TL olacak.