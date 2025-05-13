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ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ÖSYM ile 2025 ALES/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:38
ALES/2 BAŞVURU EKRANI! ÖSYM ile 2025 ALES/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2024-2025 sınav takvimiyle birlikte, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Akademik alanda ilerlemek isteyen adaylar, ALES/2 başvuruları ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES, sayısal ve sözel olmak üzere iki testten oluşuyor. Peki, 2025 ALES/2 başvuruları başladı mı, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?