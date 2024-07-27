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Haberler Yaşam ALES/2 sınav tarihi ve saati 2024: ÖSYM ile ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 12:34

ALES/2 sınav tarihi ve saati 2024: ÖSYM ile ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

Yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı bu hafta sonu gerçekleşiyor. ALES ne zaman sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yüksek lisans eğitimi almak ve akademik kadrolara başvurmak isteyen adayların katıldığı sınav öncesinde ALES/2 sınav tarihi ve saati araştırılıyor. Öte yandan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden sınav giriş belgeleri alınıyor. Peki; 2024 ALES saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

ALES/2 sınav tarihi ve saati 2024: ÖSYM ile ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

ALES ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Sözel ve sayısal çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavla ilgili araştırmalar hız kazandı. Sınava başvuruda bulunan adaylar son hazırlıklarını tamamlıyor. ALES/2 sınav saati en çok araştırılanlar arasında. Temmuz ayında gerçekleşecek sınavın ardından gözler sonuç tarihine dönecek. Peki; ÖSYM ile 2024 ALES kaç soru kaç dakika, sınav süresi ne kadar?

ALES/2 sınav tarihi ve saati 2024: ÖSYM ile ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/2) 28 Temmuz Pazar günü ÖSYM'nin sınav merkezlerinde gerçekleşecek.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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ALES/2 sınav tarihi ve saati 2024: ÖSYM ile ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

ALES KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

50 sözel, 50 sayısal sorudan oluşan ALES sınavında yer alan 100 soru için adaylara 150 dakika süre verilecek.

ALES/2 sınav tarihi ve saati 2024: ÖSYM ile ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları 16 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç sisteminden öğrenilecek.

ALES/2 sınav tarihi ve saati 2024: ÖSYM ile ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

SINAVA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."

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