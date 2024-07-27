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ALES/2 sınav tarihi ve saati 2024: ÖSYM ile ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
12:34
ALES/2 sınav tarihi ve saati 2024: ÖSYM ile ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?
Yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı bu hafta sonu gerçekleşiyor. ALES ne zaman sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yüksek lisans eğitimi almak ve akademik kadrolara başvurmak isteyen adayların katıldığı sınav öncesinde ALES/2 sınav tarihi ve saati araştırılıyor. Öte yandan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden sınav giriş belgeleri alınıyor. Peki; 2024 ALES saat kaçta, kaç soru kaç dakika?