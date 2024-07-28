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ALES/2 SONUÇ TARİHİ! ÖSYM takvimi ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
09:48
ALES/2 SONUÇ TARİHİ! ÖSYM takvimi ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) 28 Temmuz Pazar günü düzenleniyor. Yüksek öğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci olmak isteyen adaylar sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Yılın ikinci sınavına katılımın 150 binin üstüne olduğu açıklandı. Peki, ALES ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte 2024 ÖSYM takvimi ile ALES/2 açıklanma tarihi!