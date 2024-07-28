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Haberler Yaşam ALES/2 SONUÇ TARİHİ! ÖSYM takvimi ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 09:48

ALES/2 SONUÇ TARİHİ! ÖSYM takvimi ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) 28 Temmuz Pazar günü düzenleniyor. Yüksek öğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci olmak isteyen adaylar sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Yılın ikinci sınavına katılımın 150 binin üstüne olduğu açıklandı. Peki, ALES ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte 2024 ÖSYM takvimi ile ALES/2 açıklanma tarihi!

ALES/2 SONUÇ TARİHİ! ÖSYM takvimi ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 sorusu için araştırmalar başladı. Akademik kariyer hedefleyen 150 binin üzerinde aday sözel ve sayısal sorulardan oluşan 100 soruluk testi yanıtlayacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, belli oldu mu? İşte ÖSYM tarafından açıklanan ALES/2 sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…

ALES/2 SONUÇ TARİHİ! ÖSYM takvimi ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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ALES/2 SONUÇ TARİHİ! ÖSYM takvimi ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ALES SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak.

ALES/2 SONUÇ TARİHİ! ÖSYM takvimi ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ÖSYM BAŞKANI'NDAN ALES AÇIKLAMASI

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."

ALES/2 SONUÇ TARİHİ! ÖSYM takvimi ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
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