ALES/2 SONUÇ TARİHİ! ÖSYM takvimi ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 sorusu için araştırmalar başladı. Akademik kariyer hedefleyen 150 binin üzerinde aday sözel ve sayısal sorulardan oluşan 100 soruluk testi yanıtlayacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, belli oldu mu? İşte ÖSYM tarafından açıklanan ALES/2 sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…