Bu akşam yayınlanan TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finalinde yarışmacılara yöneltilen Alev Alatlı Ben Böyle Düşünüyorum demekle olmuyor adlı eserinde çocukların kavrayış ve düşünce yeteneklerinin hangi faktöre bağlı olduğunu belirtmiştir? sorusuna yanıt aranıyor. İşte TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması sorusunun yanıtı!