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Alev Alatlı Ben Böyle Düşünüyorum demekle olmuyor adlı eserinde çocukların kavrayış ve düşünce yeteneklerinin hangi faktöre bağlı olduğunu belirtmiştir?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
20:27
Alev Alatlı Ben Böyle Düşünüyorum demekle olmuyor adlı eserinde çocukların kavrayış ve düşünce yeteneklerinin hangi faktöre bağlı olduğunu belirtmiştir?
Türkiye'nin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finali, ATV'den canlı yayınlanıyor. Yarışmacılar bilgi ve odaklanma becerilerini kullanarak soruların yanıtını arıyor. İşte yarışmacılara yönetilen Alev Alatlı Ben Böyle Düşünüyorum demekle olmuyor adlı eserinde çocukların kavrayış ve düşünce yeteneklerinin hangi faktöre bağlı olduğunu belirtmiştir? sorusunun cevabı…