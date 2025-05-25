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Giriş Tarihi: 25.05.2025 20:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 20:27

Alev Alatlı Ben Böyle Düşünüyorum demekle olmuyor adlı eserinde çocukların kavrayış ve düşünce yeteneklerinin hangi faktöre bağlı olduğunu belirtmiştir?

Türkiye'nin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finali, ATV'den canlı yayınlanıyor. Yarışmacılar bilgi ve odaklanma becerilerini kullanarak soruların yanıtını arıyor. İşte yarışmacılara yönetilen Alev Alatlı Ben Böyle Düşünüyorum demekle olmuyor adlı eserinde çocukların kavrayış ve düşünce yeteneklerinin hangi faktöre bağlı olduğunu belirtmiştir? sorusunun cevabı…

Alev Alatlı Ben Böyle Düşünüyorum demekle olmuyor adlı eserinde çocukların kavrayış ve düşünce yeteneklerinin hangi faktöre bağlı olduğunu belirtmiştir?

Bu akşam yayınlanan TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finalinde yarışmacılara yöneltilen Alev Alatlı Ben Böyle Düşünüyorum demekle olmuyor adlı eserinde çocukların kavrayış ve düşünce yeteneklerinin hangi faktöre bağlı olduğunu belirtmiştir? sorusuna yanıt aranıyor. İşte TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması sorusunun yanıtı!

Alev Alatlı Ben Böyle Düşünüyorum demekle olmuyor adlı eserinde çocukların kavrayış ve düşünce yeteneklerinin hangi faktöre bağlı olduğunu belirtmiştir?

A-Farklı dillerde eğitim almalarına

B-Erken yaşta birden fazla dili öğrenmelerine

C-Yazılı metinler üzerinden kelime öğrenmelerine

D-Ana dillerinin sözcüklerini, söz dizimini ve kavramlarını içselleştirmelerine

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Alev Alatlı Ben Böyle Düşünüyorum demekle olmuyor adlı eserinde çocukların kavrayış ve düşünce yeteneklerinin hangi faktöre bağlı olduğunu belirtmiştir?

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Alev Alatlı Ben Böyle Düşünüyorum demekle olmuyor adlı eserinde çocukların kavrayış ve düşünce yeteneklerinin hangi faktöre bağlı olduğunu belirtmiştir?