Haberler Yaşam Aleyna 18 günlük savaşı kaybetti! “Gelin olacaktı melek oldu”

Giriş Tarihi: 27.11.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 13:09

Aleyna 18 günlük savaşı kaybetti! “Gelin olacaktı melek oldu”

İstanbul Esenyurt'ta Metrobüs'ten inip evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan aracın çarptığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti hayatını kaybetti. 21 yaşındaki kuzenini kaybeden Furkan Yerli; "Bu sabah saat 8'e 10 kala hayatını kaybetti. Bizim gencecik kızımız can verdi, gelin olamadı melek oldu. Biz kızımızı toprağa koyacağız o katili devletimiz dışarı koymasın. Bizim kızımızın güneşi söndü o adama da gün yüzü göstermesinler" dedi. Aleyna Nur Gökçe, bugün Beylikdüzü Turgut Özal Mahallesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.