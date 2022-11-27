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Haberler Yaşam Aleyna 18 günlük savaşı kaybetti! “Gelin olacaktı melek oldu”
Giriş Tarihi: 27.11.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 13:09

Aleyna 18 günlük savaşı kaybetti! “Gelin olacaktı melek oldu”

İstanbul Esenyurt'ta Metrobüs'ten inip evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan aracın çarptığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti hayatını kaybetti. 21 yaşındaki kuzenini kaybeden Furkan Yerli; "Bu sabah saat 8'e 10 kala hayatını kaybetti. Bizim gencecik kızımız can verdi, gelin olamadı melek oldu. Biz kızımızı toprağa koyacağız o katili devletimiz dışarı koymasın. Bizim kızımızın güneşi söndü o adama da gün yüzü göstermesinler" dedi. Aleyna Nur Gökçe, bugün Beylikdüzü Turgut Özal Mahallesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Yunus Emre KAVAK
Aleyna 18 günlük savaşı kaybetti! “Gelin olacaktı melek oldu”

21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe Esenyurt'ta yaşıyor, kuaförde çalışıyordu. 8 Kasım Salı günü izinli olduğu için bir arkadaşıyla Kadıköy'de buluşmak üzere evden çıktı. Saat 20.30 sıralarında Esenyurt Haramidere Caddesi üzerindeki metrobüs durağında inerek evine yürümeye başladı.

Aleyna 18 günlük savaşı kaybetti! “Gelin olacaktı melek oldu”

Yürürken durup bir arkadaşına da mesaj attı. Bu sırada Beylikdüzü istikametinde, bir sürücü hızla ilerliyordu, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarına yöneldi. Otomobil AVM önünde Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı.

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Aleyna 18 günlük savaşı kaybetti! “Gelin olacaktı melek oldu”

18 GÜNDÜR SAVAŞIYORDU

Aleyna Nur Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Aile, kafatasında kırıkların mevcut olduğunu, beyin kanaması, akciğer kanaması, omuriliğinde kalçasında kol ve bacaklarında kırıkların olduğunu belirtti.

Aleyna 18 günlük savaşı kaybetti! “Gelin olacaktı melek oldu”

Gözaltına alınan sürücü adli kontrol ile serbest kalmış savcılık itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarılıp tutuklanmıştı. Ailesi sesini duyuran SABAH'a teşekkür etmişlerdi. Sezer H.'nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

Aleyna 18 günlük savaşı kaybetti! “Gelin olacaktı melek oldu”

"KIZIMIZIN GÜNEŞİ SÖNDÜ, ONUN DA YÜZÜ GÜN GÖRMESİN"

18 gündür yaşam savaşı veren Aleyna Nur Gökçe 26 Kasım günü sabah saat 07:50'de hayat mücadelesini kaybetti.

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