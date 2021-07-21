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Haberler Yaşam Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi: Sevgilisinin paylaşımı yürekleri deldi!
Giriş Tarihi: 21.07.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 11:05

Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi: Sevgilisinin paylaşımı yürekleri deldi!

Aleyna Gezer isimli genç kız, MDS hastalığına yakalandı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Talihsiz genç kızın sevgilisinin yaptığı paylaşımlar ise yürekleri yaktı.

Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi: Sevgilisinin paylaşımı yürekleri deldi!

İstanbul'da oturan Aleyna Gezer, bir süre önce MDS (Kemik iliğinin yeterince sağlıklı kan hücresi üretmemesi…) hastalığına yakalandı. Durumu fenalaşan genç kız, ailesi tarafından hastaneye yatırıldı.

Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi: Sevgilisinin paylaşımı yürekleri deldi!

Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ömrünün baharında hayata veda eden Gezer'in ölümü yürekleri dağladı.

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Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi: Sevgilisinin paylaşımı yürekleri deldi!

Talihsiz genç kızın sevgilisi Burak Ekinci ise acısını sosyal medyada paylaştı. Aleyna Gezer ile olan fotoğrafını yayınlayan Ekinci, şu paylaşımları yaptı:

Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi: Sevgilisinin paylaşımı yürekleri deldi!

"Karnım acıkınca çok utanıyorum, duş alınca çok utanıyorum, gücüm bitip uyuyakalınca çok utanıyorum. Sen toprak altındayken nefes almaktan bile utanıyorum affet beni."

Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi: Sevgilisinin paylaşımı yürekleri deldi!

"Gelinlikle görmeyi beklerken sevdiğini kefene sokmaya nasıl alışır insan, nasıl geçecek bu acı."

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