Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi: Sevgilisinin sözleri yürekleri deldi!

İstanbul'da oturan Aleyna Gezer, bir süre önce MDS (Kemik iliğinin yeterince sağlıklı kan hücresi üretmemesi…) hastalığına yakalandı. Durumu fenalaşan genç kız, ailesi tarafından hastaneye yatırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ömrünün baharında hayata veda eden Gezer'in ölümü yürekleri dağladı. Talihsiz genç kızın sevgilisi Burak Ekinci ise acısını sosyal medyada paylaştı. Aleyna Gezer ile olan fotoğrafını yayınlayan Ekinci, şu paylaşımları yaptı: 'Karnım acıkınca çok utanıyorum, duş alınca çok utanıyorum, gücüm bitip uyuyakalınca çok utanıyorum. Sen toprak altındayken nefes almaktan bile utanıyorum affet beni.' 'Gelinlikle görmeyi beklerken sevdiğini kefene sokmaya nasıl alışır insan, nasıl geçecek bu acı.' 'Çok mutluyuz Burak'ım derdi, çok korkuyorum bir şey olacak diye. Hissetmiş gibi başımıza bir şey gelecek bizim derdi. Oldu sevgilim, sen gittin ben yarım kaldım buralarda.' 'Merak edenler için tek tek yazamıyorum sebebi, Covid vs değil. MDS tanısı konuldu Aleynama aylar önce. Bu hafta nekrotizan fasiit gelişti ve bağışıklık sistemi çok zayıf olduğu için atlatamadık. Dualarınızı okuyorum, iyi dileklerinizi okuyorum. Allah razı olsun hepinizden.' Aleyna Gezer'den geriye fotoğrafları kaldı...