Aleyna'yı kurtaran kahraman madenciler SABAH'a konuştu! "Mucizeyi Aleyna gerçekleştirdi biz vesile olduk"

"PERSONELİM BANA DEVAMLI 'BURADA BİRİ VAR' DİYORDU"

Aleyna'nın bulunduğu bölgede devamlı ses taraması yapıldığını, her gün Jandarma ekiplerinin ısı taraması yaptığını, köpeklerin de koku taraması yaptığını kaydeden Kütükçü, "İsrailli bir ekiple evin bodrumuna indik, çok hafif hareketleri algılayabilen bir cihazla kalp atışı duymaya çalıştık. Umut hep var ama 'evet burada bir canlı var buraya müdahale edelim' diyemedik. Ama bir acaba hep vardı. Aleyna'nın bulunduğu apartman çok büyük bir apartman ve bulunduğu nokta diğer bölümlere nispeten daha az zarar görmüştü. Ama genel de tamamı uykuda yakalanmıştı, hiçbiri kaçış pozisyonunda değildi. Bir personelim bana devamlı 'burada biri var' diyordu" dedi.