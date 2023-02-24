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Haberler Yaşam Aleyna'yı kurtaran kahraman madenciler SABAH'a konuştu! "Mucizeyi Aleyna gerçekleştirdi biz vesile olduk"
Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:53

Aleyna'yı kurtaran kahraman madenciler SABAH'a konuştu! "Mucizeyi Aleyna gerçekleştirdi biz vesile olduk"

Asrın felaketinden 11 gün sonra, depremin tam 248. saatinde Kahramanmaraş Kayabaşı Mahallesi´ndeki Atabey Apartmanı'ndan sağ olarak kurtulan mucizenin adı 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i enkazdan kurtaran madenci kahramanlar SABAH'a konuştu. Aleyna'nın bulunduğu bölgede devamlı ısı ve ses taraması yapıldı, köpekler koku taraması yaptı ancak enkazın altında herhangi bir canlı olduğu tespit edilemedi. Bir madencinin 'İnanıyorum burada bir canlı var' demesiyle hep motive olan ekip, umudunu yitirmeden çalışmalarına devam etti. Çalışmalarda 11'inci güne gelindiğinde moloz yığınının kaldırılmasıyla Aleyna'nın ayağını kıpırdattığını gören bir madenci ekip arkadaşlarına haber verdi ve Aleyna Ölmez 248'inci saatte enkaz altından kurtarıldı. Aleyna'nın kurtarıldığı anı anlatırken adeta yeniden yaşayan madenciler "üzerindeki molozu kaldırınca güneşi görüp hızlı hızlı nefes almaya başladı. O nefes alıyordu ama bizim heyecandan nefesimiz kesilir gibi oldu. Yüreğimiz ve kalbimiz göğüs kafesimize sığmayacak gibi atıyordu" dedi.

İLKER TURAK
Aleyna’yı kurtaran kahraman madenciler SABAH’a konuştu! Mucizeyi Aleyna gerçekleştirdi biz vesile olduk

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin 11. gününde 248'inci saatte bir mucize geldi ve 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ölmez'in enkaz altından çıkartılmasıyla büyük bir heyecan yaşanırken, günlerdir uykusuz bir şekilde enkaz başında yeğeninin kurtarılmasını bekleyen teyze Güler Duman kurtarma çalışmasına 11 gündür ara vermeden çalışan madencilere sarılıp gözyaşı döktü. Enkazdan kurtarılan Ölmez, Kahramanmaraş'ta hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Ölmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kömür İşletmeleri Anonim Şirketinde (KİAŞ) çalışan madenciler Aleyna'nın kurtarılma hikayesini SABAH'a anlattı.

Aleyna’yı kurtaran kahraman madenciler SABAH’a konuştu! Mucizeyi Aleyna gerçekleştirdi biz vesile olduk

"BİRKAÇ GÜN DAHA KALMAYI ARZU EDİYORUZ"
Depremin hemen ardından 750 kişiden oluşan bir ekiple deprem bölgelerine hareket ettiklerini ve arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını belirten Vardiya Amiri Erman Kütükçü, "Atabey Apartmanında dinlemeler yapıldı, yurt içinden ve yurt dışından ekipler geldi, bir canlıyı kurtarmak umuduyla çalışmalarımıza devam ettik. Ümidimizi hiç kaybetmedik. Aleyna'nın çıkmasından iki gün önce yavaş yavaş toparlanmamız ve dönmemiz talimatı geldi. Ben de WhatsApp gurubundan 'müsaadeniz olursa birkaç gün daha kalmayı arzu ediyorum' dedim. Arkadaşlarıma da söyledim ben böyle bir talepte bulundum 'benimle var mısınız?' diye sordum.

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Aleyna’yı kurtaran kahraman madenciler SABAH’a konuştu! Mucizeyi Aleyna gerçekleştirdi biz vesile olduk

Onlar da 'Biz canı gönülden kalmaya razıyız' dediler. Daha sonra işletme müdürümüz herkesin deprem bölgelerinde kalması talimatını verdi. Gittiğimiz ilk günden son güne kadar içimde hep bir ümit vardı. Gayriihtiyari yazılmış bir şeydi. Acaba haddimi aştım mı, talimata karşı geldim mi diye düşündüm. Sonra Aleyna'yı bulunca iyi ki kalmayı arzu etmişim dedim. Benim ömrüm boyunca acı ama tarifsiz, bambaşka bir şey oldu" dedi.

Aleyna’yı kurtaran kahraman madenciler SABAH’a konuştu! Mucizeyi Aleyna gerçekleştirdi biz vesile olduk

"PERSONELİM BANA DEVAMLI 'BURADA BİRİ VAR' DİYORDU"
Aleyna'nın bulunduğu bölgede devamlı ses taraması yapıldığını, her gün Jandarma ekiplerinin ısı taraması yaptığını, köpeklerin de koku taraması yaptığını kaydeden Kütükçü, "İsrailli bir ekiple evin bodrumuna indik, çok hafif hareketleri algılayabilen bir cihazla kalp atışı duymaya çalıştık. Umut hep var ama 'evet burada bir canlı var buraya müdahale edelim' diyemedik. Ama bir acaba hep vardı. Aleyna'nın bulunduğu apartman çok büyük bir apartman ve bulunduğu nokta diğer bölümlere nispeten daha az zarar görmüştü. Ama genel de tamamı uykuda yakalanmıştı, hiçbiri kaçış pozisyonunda değildi. Bir personelim bana devamlı 'burada biri var' diyordu" dedi.

Aleyna’yı kurtaran kahraman madenciler SABAH’a konuştu! Mucizeyi Aleyna gerçekleştirdi biz vesile olduk

"MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİREN ALEYNA'NIN KENDİSİ"
Kütükçü, "Aleyna'nın bulunduğu tablanın altında Aleyna'nın sığabileceği kadar bir yer kalmış. Orada Aleyna'nın ayak hareketini gördük. Ama o zamana kadar hep bir ihtimal üzerine arama çalışması yaptık. Isı taramasında net olarak burada canlı var diyemiyorduk. Hani diyorlar ya 'mucizeyi gerçekleştirdiler.' Mucizeyi gerçekleştiren Aleyna'nın kendisi, biz sadece vesile olduk" ifadelerine yer verdi.

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