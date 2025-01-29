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Ali Aras'tan üzücü haber geldi ! Anne Ayşegül Çelik acı haberi" Aras'ımız melek oldu..." sözleriyle paylaştı!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
15:12
Ali Aras'tan üzücü haber geldi ! Anne Ayşegül Çelik acı haberi" Aras'ımız melek oldu..." sözleriyle paylaştı!
Mersin'in Tarsus ilçesinde sosyal medyada paylaştıkları videolarla tanınan 41 yaşındaki Alparslan ile 39 yaşındaki Ayşegül Çelik çiftinin 5 yaşındaki çocukları Aras Çelik, kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çiftin 20 Ocak'ta Aras'ın doğum gününü kutladıkları paylaşımlar dikkat çekti.