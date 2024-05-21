Ali Yerlikaya’dan açıklama: Kırmızı ışık ihlali sonrası çocuğa çarpıp kaçmıştı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çarpma sonucu kırılan ayna üzerinden inceleme başlattı.