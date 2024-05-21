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Ali Yerlikaya’dan açıklama: Kırmızı ışık ihlali sonrası çocuğa çarpıp kaçmıştı!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
10:05
Ali Yerlikaya’dan açıklama: Kırmızı ışık ihlali sonrası çocuğa çarpıp kaçmıştı!
Korkunç kaza İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli, 6 yaşındaki Emir Asaf Aydoğdu'ya çarpıp kaçtı. Bakan Yerlikaya, o vicdansızın yakalandığını açıkladı: Motoru kullanan şahsın 21 yaşındaki F.S., motorun arkasında oturan şahsın ise 23 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli F.S. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalandı. Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle...