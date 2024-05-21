Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ali Yerlikaya’dan açıklama: Kırmızı ışık ihlali sonrası çocuğa çarpıp kaçmıştı!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 10:05

Ali Yerlikaya’dan açıklama: Kırmızı ışık ihlali sonrası çocuğa çarpıp kaçmıştı!

Korkunç kaza İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli, 6 yaşındaki Emir Asaf Aydoğdu'ya çarpıp kaçtı. Bakan Yerlikaya, o vicdansızın yakalandığını açıkladı: Motoru kullanan şahsın 21 yaşındaki F.S., motorun arkasında oturan şahsın ise 23 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli F.S. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalandı. Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle...

Ali Yerlikaya’dan açıklama: Kırmızı ışık ihlali sonrası çocuğa çarpıp kaçmıştı!

Feci kaza geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultangazi'de yaşanmıştı. Işıklarda annesiyle birlikte bekleyen 6 yaşındaki Emir Asaf Aydoğdu, kendilerine yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı.

Ali Yerlikaya’dan açıklama: Kırmızı ışık ihlali sonrası çocuğa çarpıp kaçmıştı!

KAZA ANI KAMERADA!
O anda kırmışı ışıkta durmayan motosiklet küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aydoğdu'nun vücudunda kırıklar oluştu.

Sultangazi'de motosiklet sürücüsü küçük çocuğa çarpıp kaçtı: O anlar kamerada | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ali Yerlikaya’dan açıklama: Kırmızı ışık ihlali sonrası çocuğa çarpıp kaçmıştı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çarpma sonucu kırılan ayna üzerinden inceleme başlattı.

Ali Yerlikaya’dan açıklama: Kırmızı ışık ihlali sonrası çocuğa çarpıp kaçmıştı!

GEREĞİ YAPILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vicdansız sürücünün yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "19 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçitinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa plakası olmayan bir motosiklet çarparak kaçmıştı.

Ali Yerlikaya’dan açıklama: Kırmızı ışık ihlali sonrası çocuğa çarpıp kaçmıştı!

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 km boyunca güzergahta bulunan 120 adet güvenlik kamera görüntüsü incelendi.

SON DAKİKA