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Alıkoyup, darp edip, fotoğraf çekmişlerdi: O anları sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
23:12
Alıkoyup, darp edip, fotoğraf çekmişlerdi: O anları sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli tutuklandı!
Ankara'da 1'i kadın 2 şüpheli hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kadını zorla evde alıkoydular. Kadına dakikalarca şiddet uygulayan şüpheliler o korkunç anları da kayıt altına aldılar. Görüntülerde kadının elini ve ayaklarını bağladıkları ve çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları görüldü. Öte yandan talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.