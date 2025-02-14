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Haberler Yaşam Alıkoyup, darp edip, fotoğraf çekmişlerdi: O anları sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 23:12 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:12

Alıkoyup, darp edip, fotoğraf çekmişlerdi: O anları sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli tutuklandı!

Ankara'da 1'i kadın 2 şüpheli hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kadını zorla evde alıkoydular. Kadına dakikalarca şiddet uygulayan şüpheliler o korkunç anları da kayıt altına aldılar. Görüntülerde kadının elini ve ayaklarını bağladıkları ve çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları görüldü. Öte yandan talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

DHA
Alıkoyup, darp edip, fotoğraf çekmişlerdi: O anları sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli tutuklandı!

Ankara'da 1'i kadın 2 şüpheli, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını evde zorla alıkoyarak, darbetti ve o anları cep telefonuyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.

Alıkoyup, darp edip, fotoğraf çekmişlerdi: O anları sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli tutuklandı!

Görüntülerde; şüphelilerin ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladıkları kadına çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları ve hakaret ettikleri görüldü.

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Alıkoyup, darp edip, fotoğraf çekmişlerdi: O anları sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli tutuklandı!

Kadın şüpheli ise darbedilen kadınla selfie çekildi. Sosyal medyada 13 Şubat'ta yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını darbeden 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alıkoyup, darp edip, fotoğraf çekmişlerdi: O anları sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli tutuklandı!

Darbedilen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alıkoyup, darp edip, fotoğraf çekmişlerdi: O anları sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli tutuklandı!

2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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